Aíslan a dos pacientes en Bucaramanga por ser casos sospechosos de viruela del mono

Los pacientes sospechosos no tienen nexo epidemiológico con el único caso confirmado en la ciudad.

A raíz del primer paciente diagnosticado con viruela del mono las autoridades sanitarias de Bucaramanga (Santander), extremaron las medidas de prevención para evitar la propagación de la cadena de contagio. Sin embargo, en las últimas horas fueron detectados dos casos sospechosos.

Los posibles contagios fueron alertados por personal de un centro hospitalario de la ciudad, hasta donde llegaron dos hombres de 20 y 22 años con síntomas relacionados con la viruela símica: fiebre y lesiones en la piel, por lo cual de inmediato se activaron todos los protocolos.

“Ya hicimos las investigaciones de los casos probables, se tomaron las muestras y fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS), estamos esperando confirmación o descarte. Estos casos cumplen con algunas características clínicas y por ello hemos tomado las pruebas”, explicó Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga.

De acuerdo con la cartera municipal, estas dos personas están aisladas y se les ha hecho el cerco epidemiológico de rigor, mientras se reciben los resultados de los análisis realizados. Además, el funcionario detalló que son sospechosos independiente del primer contagio confirmado en la ciudad, toda vez que estos dos hombres no han salido del país ni han tenido contacto con personas que lo hayan hecho.

“No hay antecedentes claros del contagio. Siguen en observación. La lesión en la piel en uno de ellos no es en la cara, por lo que podría no tratarse de esta viruela. Sin embargo, todo caso similar será tratado con el mismo proceso estricto para evitar propagación de la epidemia”, indicó el secretario de Salud.

Hasta el momento, en el departamento de Santander solo hay un caso de viruela símica confirmado. Un hombre de 35 años que recientemente estuvo en Bogotá. Este paciente reside en Bucaramanga y, según la Secretaría de Salud municipal, ha tenido una “evolución clínica satisfactoria, todos sus contactos sin ningún síntoma ni casos sospechosos de ese contagio”.

Las medidas de prevención que se deben tener en cuenta

Tres meses después del inicio de la epidemia, los científicos empiezan a emitir sus predicciones respecto al virus de la viruela del mono, que en Colombia ya supera los 55 casos en más de ocho departamentos. Cerca de 28.000 casos han sido confirmados en todo el mundo y ya se han producido las primeras muertes.

Los estudios más recientes son claros. “Nuestro trabajo respalda la idea de que un contacto corporal durante la actividad sexual constituye el mecanismo dominante de transmisión de la viruela del mono” en la epidemia actual, según resume el estudio de Lancet, realizado en varios hospitales españoles.

Al respecto, el Ministerio de Salud de Colombia ha hecho pedagogía sobre cómo se debe prevenir la propagación de este virus, entre las recomendaciones cabe mencionar: evitar el contacto piel a piel con personas que tienen lesiones cutáneas, similares a las de la viruela. No compartir utensilios domésticos como: cucharas, vasos, ropa de cama, toallas, celulares, cepillos de dientes, entre otros, con personas que hayan sido diagnosticadas con viruela símica.

Asimismo, destacan que si se tiene algún tipo de sospecha, las personas deben:

Ponerse en contacto con la EPS.

Aislarse en casa inmediatamente.

Mantenerse separado de las personas con las que se convive y de las mascota, cuando sea posible.

Utilizar tapabocas.

“La viruela símica puede causar pequeñas ronchas rojas que parecen espinillas, y aparecer alrededor de la boca, manos, pies y en ocasiones en los genitales. Ten en cuenta sus formas de contagio y refuerza las medidas de prevención”, trinaron desde la cuenta oficial del Ministerio en Twitter.