Así fue el temblor que se sintió este martes, 19 de agosto, en Santander

Este martes, 19 de agosto, Santander vivió un nuevo temblor, así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) por medio de una publicación en la red social X. Exactamente, ocurrió a las 8:59 de la mañana y su magnitud fue de 3.5 en Bucaramanga.

Se conoció que el epicentro se localizó a tan solo 3 kilómetros de la capital santandereana, a una profundidad de 130 kilómetros.

En Bucaramanga, la Unidad de Gestión del Riesgo continúa monitoreando la situación junto con el SGC para entregar información oportuna a la población.

Panorámica de Bucaramanga, Santander. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Desde el Servicio Geológico Colombiano entregaron algunas recomendaciones para que la ciudadanía tenga presente en caso de que se registren este tipo de eventos sísmicos.

Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.

Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato; durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

Nunca use ascensores para evacuar.

No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.

Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su sitio de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.

Si está en su vivienda y solo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarle a usted y su familia encerrados.