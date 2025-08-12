La Arquidiócesis de Bucaramanga confirmó que este martes, 12 de agosto, murió monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo y reconocido miembro del Consejo Nacional de Paz.

“Monseñor Ismael Rueda Sierra, Arzobispo de Bucaramanga, lamenta el fallecimiento de Monseñor Nel Hedye Beltrán Santamaría, Obispo Emérito de la Diócesis de Sincelejo”, escribieron en redes sociales.

El pasado 31 de julio SEMANA reveló una grave denuncia en contra de la Clínica Comuneros en la ciudad de Bucaramanga, Santander, por una supuesta negligencia médica con la atención de monseñor Beltrán Santamaría.

Monseñor Nel Beltrán Santamaría se encuentra hospitalizado en Bucaramanga, Santander. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Henry Orlando Beltrán Colmenares, sobrino del religioso, le dijo en ese momento a SEMANA que su pariente “lleva días sin recibir alimento” y que los médicos “se niegan a suministrarle nutrición por sonda”, pese a su grave estado de salud.

El brigadier General de Infantería de Marina (r), Rafael Alfredo Colón, dijo en X: “Su voz llevó esperanza y reconciliación a comunidades golpeadas por la violencia en El Salado, Chengue, Macayepos, San Onofre, Mampuján y toda la región de los Montes de María”.

Además, el oficial dijo que “su trabajo y amor por La Paz, fue incansable. Fue mucho más que un líder religioso: un verdadero mensajero de paz y esperanza. Su obra trascendió fronteras y nos inspiró a muchos”.

Una de las obras más recordadas por el militar, es que monseñor “acompañó la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista del ELN y el proceso de paz con el PRT. Fue guía espiritual, puente de diálogo y defensor incansable de la paz con verdad y justicia”.

“Mi familia lo recuerda con gratitud y afecto. Hoy pedimos a Dios que lo reciba en su Gloria y que él interceda por nuestra patria y por quienes seguimos trabajando por La Paz de nuestro país. En la tierra queda su ejemplo. En el cielo, la alegría de su llegada. Descanse en la vida eterna, buen pastor”, agregó el oficial retirado.

La Arquidiócesis de Bucaramanga invitó a los feligreses a una eucaristía en sufragio para mañana miércoles, 13 de agosto, a las 12:00 del mediodía en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia.

“Nos unimos en oración por su eterno descanso y expresamos nuestro saludo de fe y esperanza a su familia y a las comunidades donde sirvió con entrega y amor pastoral”, dijeron.