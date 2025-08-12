Suscribirse

Bucaramanga

Murió monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo y reconocido miembro del Consejo Nacional de Paz

Las exequias del religioso, de 84 años, serán en la capital de Sucre.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 3:34 a. m.
Monseñor Nel Beltrán tuvo un papel protagónico en distintos procesos de negociación de paz en el país.
Monseñor Nel Beltrán tuvo un papel protagónico en distintos procesos de negociación de paz en el país. | Foto: Juan Páez/Colprensa

La Arquidiócesis de Bucaramanga confirmó que este martes, 12 de agosto, murió monseñor Nel Beltrán Santamaría, obispo de Sincelejo y reconocido miembro del Consejo Nacional de Paz.

“Monseñor Ismael Rueda Sierra, Arzobispo de Bucaramanga, lamenta el fallecimiento de Monseñor Nel Hedye Beltrán Santamaría, Obispo Emérito de la Diócesis de Sincelejo”, escribieron en redes sociales.

El pasado 31 de julio SEMANA reveló una grave denuncia en contra de la Clínica Comuneros en la ciudad de Bucaramanga, Santander, por una supuesta negligencia médica con la atención de monseñor Beltrán Santamaría.

Monseñor Nel Beltrán Santamaría se encuentra hospitalizado en Bucaramanga, Santander.
Monseñor Nel Beltrán Santamaría se encuentra hospitalizado en Bucaramanga, Santander. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Henry Orlando Beltrán Colmenares, sobrino del religioso, le dijo en ese momento a SEMANA que su pariente “lleva días sin recibir alimento” y que los médicos “se niegan a suministrarle nutrición por sonda”, pese a su grave estado de salud.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada
3. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo: “Vuela alto, hermanito”

El brigadier General de Infantería de Marina (r), Rafael Alfredo Colón, dijo en X: “Su voz llevó esperanza y reconciliación a comunidades golpeadas por la violencia en El Salado, Chengue, Macayepos, San Onofre, Mampuján y toda la región de los Montes de María”.

Además, el oficial dijo que “su trabajo y amor por La Paz, fue incansable. Fue mucho más que un líder religioso: un verdadero mensajero de paz y esperanza. Su obra trascendió fronteras y nos inspiró a muchos”.

Una de las obras más recordadas por el militar, es que monseñor “acompañó la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista del ELN y el proceso de paz con el PRT. Fue guía espiritual, puente de diálogo y defensor incansable de la paz con verdad y justicia”.

“Mi familia lo recuerda con gratitud y afecto. Hoy pedimos a Dios que lo reciba en su Gloria y que él interceda por nuestra patria y por quienes seguimos trabajando por La Paz de nuestro país. En la tierra queda su ejemplo. En el cielo, la alegría de su llegada. Descanse en la vida eterna, buen pastor”, agregó el oficial retirado.

La Arquidiócesis de Bucaramanga invitó a los feligreses a una eucaristía en sufragio para mañana miércoles, 13 de agosto, a las 12:00 del mediodía en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia.

Contexto: No hay cura para tanta iglesia: esta es la preocupante radiografía que devela el déficit de sacerdotes en Colombia

“Nos unimos en oración por su eterno descanso y expresamos nuestro saludo de fe y esperanza a su familia y a las comunidades donde sirvió con entrega y amor pastoral”, dijeron.

Sin embargo, las exequias de monseñor Beltrán se llevarán a cabo en la Diócesis de Sincelejo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Participante del Desafío Siglo XXI toma inesperada decisión y deja ‘en shock’ a sus compañeros

2. Campeón de Copa Libertadores 2016 apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

3. Detuvieron a dos topógrafos colombianos en Santa Rosa, la isla en disputa con Perú, por hacer trabajos sin autorización

4. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada

5. Luis Enrique revela cómo está la interna del PSG tras turbulenta salida de Donnarumma

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BucaramangaIglesia Católica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.