Así fueron sorprendidas varias personas que vendían celulares robados en Bucaramanga

En la ciudad de Bucaramanga, las autoridades continúan realizando contundentes operativos contra los grupos delincuenciales que tienen azotada la capital de Santander con los constantes atracos y afectaciones a la vida.

Antes las múltiples denuncias por el hurto de celulares, en las últimas horas un grupo de uniformados de la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga llegó hasta el sector conocido como Mercado Las Pulgas, ubicado en el barrio Gaitán, en búsqueda de los elementos robados.

La Policía recuperó más de 50 celulares que habían sido robados. - Foto: Policía Mebuc.

En medio de las actividades de registro, control y verificación de antecedentes, las autoridades incautaron más de 50 celulares, varios reportados como hurtados; y adicional a esto, capturaron a tres personas implicadas en actividades ilícitas.

“En el desarrollo de esa actividad se han recuperado 52 celulares, de estos se han verificado ocho y figuran como hurtados. Asimismo, tenemos tres capturas por receptación y tenemos la incautación de dos armas blancas con sus respectivos comparendos a quien los portaba”, dijo el comandante de la Policía metropolitana de Bucaramanga, el general José James Roa.

A esto se suma el sellamiento de un establecimiento comercial que operaba sin cumplir con los requisitos establecidos. “Continuaremos con la administración municipal y con nuestro Ejército desarrollando estos operativos, buscando que esta sea una zona de todos los santandereanos y de todos los residentes en el área metropolitana de Bucaramanga, porque Bucaramanga no tiene lugares vedados para la comunidad”, agregó el general Roa.

Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, el general (R) Manuel Vásquez, aseguró que más allá de buscar y recuperar elementos hurtados, se pretende recuperar el espacio público que la delincuencia o las actividades ilegales le han arrebatado a la comunidad.

Tras es el hallazgo, las autoridades suspendieron la actividad económica a un establecimiento comercial. - Foto: Policía Mebuc.

“Estamos perfilando lugares específicos en donde llegamos en recuperación del espacio público, limpieza porque no hay conciencia y las basuras se están abandonando. No habrá un sitio vedado para las autoridades, ni para los ciudadanos, porque podrán transitar. Si se presenta un hecho, tenemos estrategias para luchar continuamente. De 10 homicidios, nueve están esclarecidos. No vamos a desistir”, expresó el funcionario local.

Y agregó que: “en pro de construir convivencia y seguridad invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente a la línea 123 o a los números únicos de los cuadrantes cualquier hecho delictivo o que afecte la tranquilidad”.

Cabe recordar que el pasado martes 21 de febrero, se registró un intercambio de disparos entre un par de delincuentes y uniformados de la Policía en Bucaramanga, tras reportarse un atraco a mano armada en el sur de la ciudad. La víctima, por fortuna, resultó ilesa y logró recuperar los objetos que le habían sido hurtados.

Según relató el afectado, se dirigía hacia una bahía donde estaba parqueado su vehículo, entre el barrio España de Girón y el barrio El Dangond de Bucaramanga, cuando de repente una pareja de motorizados lo interceptó e intimidó con un arma de fuego.

Los celulares incautados tenían adulterado el sistema Imei. - Foto: Policía Mebuc.

El hombre fue despojado de una cadena de oro. Tras el hurto, esta persona de inmediato alertó a la patrulla del cuadrante y, justo cuando los atracadores se movilizaban por la carrera 15 con calle 107B, los uniformados de la Policía los alcanzó.

En medio de la persecución, el parrillero se lanzó de la motocicleta e intentó huir corriendo; sin embargo, los uniformados lo redujeron tras impactarlo en dos oportunidades en sus miembros inferiores. Mientras que el conductor de la moto aceleró y logró escapar.