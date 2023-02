La hostil bienvenida al gobernador de Santander al llegar a la CDMB: turba intentó agredirlo e impedirle el paso

En medio de un ambiente tenso, inició la asamblea que tiene como propósito elegir el nuevo Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Mesa de Bucaramanga (CDMB). Pues, un grupo de ciudadanos intentó impedir el ingreso del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, a la entidad e incluso intentaron lincharlo.

Los manifestantes, al parecer, habitantes del municipio de Suratá inicialmente impidieron el ingreso del gobernador por el parqueadero, por lo cual tuvo que bajarse de su camioneta. En seguida, comenzaron las agresiones en su contra, según quedó registrado en videos que fueron compartidos en redes sociales.

Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, fue recibido a empujones. - Foto: Captura de video redes sociales.

En medio de empujones, insultos y golpes, la turba le reclamaba al gobernador Aguilar la decisión de suspender horas antes de la asamblea a la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, de su cargo por no acceder a presuntas presiones que estarían haciendo desde la gobernación de Santander.

“Dé la cara, estamos exigiendo nuestros derechos, no lo dejen entrar”, gritaban los ciudadanos, al tiempo que intentaban bloquear el paso del gobernador, quien logró ingresar a la CDMB con ayuda de la Policía, el Esmad y los guardas de seguridad de la entidad. Sin embargo, por poco queda descamisado y sin el blazer que llevaba puesto.

Tras el ingreso del mandatario, las puertas de la entidad fueron cerradas; situación que enfureció aún más a los ciudadanos, quienes se enfrentaron contra la Fuerza Pública. Con megáfonos y pancartas otro grupo de personas pedían el respeto por los derechos de la alcaldesa Ana Francisca Coronado.

Comunidad de Suratá inconforme por la suspensión de la alcaldesa. - Foto: CaracolBga.

“El gobernador de la mano de la Contraloría suspendió a la alcaldesa que es la única con el alcalde de Veta, también presionado, que hacen contrapeso al gobernador y como no estaba a favor la suspendieron de forma exprés y pusieron a personas cercanas al gobernador para que voten por las personas que necesitan”, dijo un manifestante.

Presuntas irregularidades

En las últimas horas, el diputado Ferley Sierra denunció que la suspensión de la alcaldesa de Suratá obedece a presuntas presiones que estarían haciendo desde la Gobernación de Santander para acordar los votos en la elección de la junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.

De acuerdo con el diputado, la Gobernación de Santander estaría buscando asegurar los 12 votos que se necesitan para poner los cuatro alcaldes que tendrán asiento en la junta directiva de la CDMB, quienes al final de este año elegirán al próximo director de la entidad ambiental.

Ferley Sierra, diputado de Santander. - Foto: Suministrada.

“Básicamente es para sacar del camino a los que no son de la línea de Aguilar, de Fredy Anaya y de Jaime Durán, que son quienes en gran medida manejan gran parte del poder en el departamento de Santander y están haciendo efectivo ese uso del poder que tienen para sacar del camino a quienes no siguen sus disposiciones. Cómo es posible que a dos días de la elección en la CDMB se suspenda a una alcaldesa que no es afín a ellos y al alcalde de Vetas, que tampoco es afín de ellos, lo tienen contra las cuerdas, también la Contraloría”, aseguró Sierra.

Así las cosas, y según el diputado Sierra, se reemplazarían los votos de alcaldes no afines al gobernador Mauricio Aguilar y Fredy Anaya, por personas de su entera confianza.