Así quedó el precio de la gasolina en Bucaramanga con el aumento de $600

Desde este sábado, 1 de julio, los bumangueses tendrá que pagar $600 más para poder adquirir un galón de gasolina, según lo establecido por el Ministerio de Minas y Energía. La capital de Santander se encuentra en el top 10 de las ciudades con la gasolina más cara.

“El Gobierno nacional, desde octubre de 2022, puso en marcha la política de disminuir el valor del subsidio a los combustibles en Colombia para poder reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc)”, aseguraron desde el ministerio.

El galón de gasolina ahora costará $13.134 en Bucaramanga. - Foto: Getty Images

Según la entidad, dicho aumento tiene como objetivo “avanzar en la disminución de ese subsidio. Por esto, a partir del sábado 1.° de julio, el valor de la gasolina corriente motor tendrá un reajuste en promedio de $600 por galón en todo el país, mientras que los precios del diésel se mantendrán estables”.

Así las cosas, en la ciudad de Bucaramanga el valor del galón de gasolina pasará de 12.534 pesos a $13.134. Mientras, el precio del diésel en la Ciudad Bonita no se ajustará y su precio continúa en 9.125 pesos, al igual que se mantienen estables con los siguientes valores de referencia en las 13 ciudades principales del país. El precio del galón es diferente, siendo Cali ($9.484), Villavicencio ($9.457), Pereira ($9.429), Manizales ($9.417) y Bogotá ($9.357), en donde el valor por este combustible estará por encima el promedio nacional.

Con respecto a las ciudades, según lo establecido por la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg), permite identificar que Villavicencio continúa siendo la más impactada por el alza en la gasolina, por lo que en esta zona del país se comercializará el galón más costoso ($ $13.473), seguido de Cali ($ 13.397), Bogotá ($ 13.373), Manizales ($ 13.357) y Pereira ($ 13.340), entre los cinco primeros.

Lo cierto es que la gasolina en Colombia sigue siendo un tema de preocupación para muchos trabajadores que deben ahorrar para otros gastos. Mes a mes, el Gobierno de Petro ha aumentado el precio de la gasolina, lo que ha afectado la economía de muchos colombianos.

En la ciudad el precio del diésel continúa estable. - Foto: Dirección de Tránsito Bucaramanga

¿Lo aguantarán los colombianos?

En entrevista con SEMANA, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, calculó hasta dónde pueden ir los aumentos en el precio de la gasolina y explicó por qué se llegó a este punto.

Al consultársele la cifra a la que cree va a llegar el precio del galón de gasolina, aseguró que a 16.000 pesos.

La pregunta es si el colombiano aguanta ese valor. “Muchos de los que pagan gasolina son sectores de altos ingresos. En eso, el presidente estaba de acuerdo y por eso aceptó aumentar el precio de la gasolina, que fue una propuesta nuestra y se hizo a partir de octubre, con aumentos posteriores más fuertes”, dijo el exministro Ocampo.

A partir del sábado 1 de julio, el valor de la gasolina corriente motor tendrá un reajuste en promedio de $600 por galón en todo el país. - Foto: Ministerio de Minas

Calificó de inaceptable la decisión del anterior gobierno de no incrementar los precios, cuando ya la pandemia había pasado. “En retrospectiva, fue inaceptable que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina sino en el último mes del gobierno. Me parece que fue una decisión política clarísima”, aseguró.

E, incluso, fue más allá. “El Gobierno Duque la embarró al no aumentar el precio a la gasolina. Más aún, dio una desafortunada declaración al final, cuando por fin aumentó el precio y dijo que el gobierno siguiente tenía que seguir ese derrotero”.