Colegio en Santander completa un año sin agua potable, padres de familia hicieron la denuncia

Los padres de familia del colegio Gabriela Mistral sede B, ubicado en el municipio de Floridablanca en el departamento de Santander, denunciaron mediante una protesta la falta del servicio de agua potable desde hace más de un año en el plantel educativo.

Con pancartas que exigen el servicio y solución a otras problemáticas el grupo integrado por padres de familia, docentes y estudiantes realizaron un plantón a las afueras de la institución, pues según ellos, los menores han tenido que interrumpir sus clases y las pocas que han recibido es gracias a que cada 8 días se llenaba un tanque para usar en la semana en los baños, cuando hacían necesidades fisiológicas.

Padres de familia, docentes y estudiantes realizaron el plantón - Foto: Captura de video tomada de Twitter @OleManoComunica

“Estamos aquí para hablar por el problema que tenemos acá en la escuela Gabriela Mistral de acá del barrio La Paz, de Floridablanca, para decirle al acueducto que nos pongan el agua porque lo estamos necesitando”, indicó Norberto, uno de los padres de familia en un video.

“Hace más de un año los chicos están sin agua, teníamos un beneficio de un restaurante escolar el cual no ha podido volver a funcionar debido a que no tenemos agua del acueducto, nos proporcionan, cada 8 días nos llenan los tanques, pero cuando se acaba nos quedamos sin el recurso del agua con riesgo de que no haya clases”, dijo otra madre de familia.

Adicionalmente, a esta travesía para obtener el agua se suman los esfuerzos de los menores, quienes también tienen que llevar agua.

Estos son los tanques que son llenados de agua, pero no dan abasto para toda la institución - Foto: Captura de video tomada de Twitter @OleManoComunica

Pero no solo las protestas fueron realizadas por las dificultades con el servicio, los padres aseguran que los menores volvieron a clases en medio de un panorama desolador y con graves afectaciones en las aulas.

“Desde este año una rama cayó en uno de los techos, lo dañó, nos quitaron el techo de los dos salones, pero no han solucionado, no lo han colocado y aparte que tenemos dos salones menos para que nuestros chicos vean las clases, los escombros están tirados en el patio, con el riesgo de que un chico se accidente”, anotó la mujer.

Por este terrible panorama para padres de familia, cuerpo estudiantil y docentes, desde la escuela tomaron la decisión de dictar clases por turnos, afectando a un grado por semana que no va a las instalaciones.

“Ellos están perdiendo clases, 1 grado a la semana se turna para no ver clases, y esto, pues, también atrasa”, añadió la madre de familia.

Dos salones están sin techo y los estudiantes deben recibir clases en el restaurante del colegio - Foto: Captura de video tomada de Twitter @OleManoComunica

Las imágenes del estado en el que se encuentra el colegio han sido difundidas en las redes sociales con el objetivo de llamar la atención de las autoridades educativas, pues de acuerdo con la información entregada por una misma estudiante, son 170 menores afectados.

“Se llevaron el contador, la Alcaldía nos dice que ya pagó el recibo, que el problema o el inconveniente es que el acueducto Metropolitano no quiere colocarnos el agua”, explicó la madre de familia.

La empresa de acueducto metropolitano se llevó el contador de agua del sitio - Foto: Captura de video tomada de Twitter @OleManoComunica

La vereda sin escuela

Hace dos años, por la pandemia que generó el Covid-19, entre otras razones, fue suspendido el funcionamiento de la escuela de la vereda Alsacia, ubicada a 20 minutos del casco urbano de Floridablanca (Santander), desde entonces ha sido una lucha para que los niños puedan educarse.

Inicialmente, la solución fue trasladar a los estudiantes para escuela de la vereda Casiano Alto, para que allí continuaran con su proceso escolar. Sin embargo, con el pasar de los meses, algunos se vieron obligados a desertar debido a la falta de recursos de sus padres para cubrir los gastos de transporte, las largas distancias e incluso el estado de la vía que comunica a las veredas.

Adicional a esto, se suma la ola invernal que durante meses ha azotado el departamento de Santander y, en especial, a los sectores rurales, donde las vías de acceso se convierten prácticamente en trochas e imposibilita, en algunas ocasiones, el tránsito de vehículos y, por ende, del transporte escolar.

Ante esta situación, los habitantes de la vereda Alsacia hacen un llamado a las autoridades para que la escuela nuevamente entre en funcionamiento y, además, se implementen otras estrategias de educación, como la validación, para que los jóvenes y adultos que no han podido culminar sus estudios lo hagan.

“En las veredas de Floridablanca encontramos adolescentes ya en extra edad, que no pueden continuar su bachillerato en condiciones normales, sino que tienen que validar”, dijo a Q’hubo el presidente de Plataforma de Juventudes, Óscar Salcedo, el pasado 25 de octubre 2022, cuando se registró la noticia.

En la vereda Alsacia, cerca del 30 % de los habitantes, al parecer, por diversas razones no han podido completar su educación de básica primaria ni bachillerato, por lo cual, no quieren que los niños repitan la misma historia.