Condenan a expolicía que mató a una mujer y abandonó su cuerpo en una maleta

A 35 años de cárcel fue condenado el expolicía Edwin Yesid Medina Ardila, responsable del asesinato de Julieth Jhoanna Álvarez, de 22 años. El cuerpo de la joven fue abandonado en una maleta en el centro de Bucaramanga, en Santander.

“Tras realizar un preacuerdo con la Fiscalía, un juez de conocimiento condenó a 35 años de prisión a Edwin Yesid Medina Ardila por su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado por la muerte de Julieth Johana Álvarez Mejía”, informó el director seccional de la Fiscalía en Santander, Oliden Riaño.

“El trabajo investigativo articulado, realizado por la Dirección Seccional de Fiscalías, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, permitió judicializar en tiempo récord al imputado”, destacó Riaño.

El polémico caso de feminicidio ocurrió el 14 de enero del presente año. De acuerdo con la investigación, Medina Ardila llevó a la mujer a su lugar de residencia, en el centro de Bucaramanga, donde le causó la muerte. Posteriormente, el hoy acusado ingresó el cuerpo de la víctima en una maleta y la abandonó en la calle.

Dicha maleta fue encontrada por un transeúnte en plena vía pública. Cámaras de seguridad ubicadas en la zona registraron cómo fue el traslado del cuerpo realizado por Edwin Yesid Medina Ardila.

“Por estos hechos, la Fiscalía le imputó en primera instancia a Medina Ardila los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo, con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, los cuales fueron aceptados”, anotó el director seccional de la Fiscalía en Santander.

Edwin Yesid Medina Ardila se encuentra privado de la libertad en centro carcelario.

Edwin Yesid Medina Ardila, el #expolicía responsable de #asesinar y #desmembrar a Julieth Johana Alvarez Mejía el pasado 14 de enero en #Bucaramanga, #Santander, pagará 35 años tras las rejas tras ser hallado culpable del delito de #feminicidio. @PoliciaBmanga @FiscaliaCol pic.twitter.com/63r2i9Y2g2 — EL FRENTE (@diarioelfrente) April 12, 2022

Feminicidio en Circasia

En el municipio de Circasia, departamento de Quindío, no salen del asombro tras la muerte de una joven estudiante de 20 años identificada como Yenny Karolay Nohava Forero, en hechos ocurridos el pasado 11 de marzo, luego de que saliera a pasear a sus mascotas en el barrio La Plancha de esa población.

Freddy Forero, tío de la joven asesinada, narró en ese momento que las mascotas, dos perros, terminaron llegando solas a la vivienda, razón por la que la familia de la estudiante de Derecho empezó afanosamente su búsqueda por todo el municipio.

“Nos fuimos buscando por tres horas por montes, me metí por una cañaduzal, no encontré nada. Volví a la carretera y seguí carretera abajo buscándola (...) Me metí por un caminito y busqué en dirección donde había visto las muestras de sangre. Yo dije: ‘De pronto fue que la tiraron por acá’. Llegué hasta un punto donde ya miré y ahí había un cuerpo de una mujer. Yo de una dije: ‘Es ella’”, narró en ese momento el tío de la estudiante a Noticias Caracol.

Por ese hecho fue capturado y enviado a prisión Cristian Alejandro Ospina Fernández, exnovio de la joven, por su presunta responsabilidad en el crimen.

De acuerdo con la Fiscalía, labores investigativas permitieron determinar que el hombre habría ubicado a Yenny Karolay Nohava en inmediaciones de su vivienda y la habría conducido hasta una zona despoblada en la vereda Membrillal de Circasia, a unos dos kilómetros de la casa.

El ente investigador también indicó que presume que el hombre habría agredido a la mujer con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas que le produjeron la muerte.

La contundencia del material probatorio recaudado por #Fiscalía permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Cristian Alejandro Ospina Fernández, presuntamente responsable del asesinar a Yenny Karolay Nohava Forero. pic.twitter.com/ahPjzrlr4t — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 9, 2022

Posteriormente, el procesado, presuntamente, habría lanzado el cuerpo de la joven por una zona de barranco para evitar que fuera encontrado. La Fiscalía también indicó que en medio de las audiencias por este caso, un fiscal de la Seccional Quindío le imputó a Cristian Alejandro Ospina Fernández el delito de homicidio agravado, el cual fue rechazado por esa persona.

La joven asesinada vivía en Circasia en compañía de su hermana menor, en el barrio La Plancha; se encontraba cursando séptimo semestre de Derecho en la Universidad la Gran Colombia. Sus familiares indicaron que la joven se había graduado en 2018 del colegio Libre de Circasia.