Conductor de aplicación apuñaló y golpeó con una varilla a una pareja en Bucaramanga

Un grave caso de violencia e intolerancia se presentó en la ciudad de Bucaramanga (Santander), cuando en medio de una discusión, un conductor hirió de gravedad a una pareja de esposos a quienes les había prestado el servicio de transporte.

La pesadilla para esta pareja, la mujer de 58 y el hombre de 65 años respectivamente, inició cuando la motocicleta en la que se movilizaban con destino a su vivienda, ubicada en el sector conocido como las Vegas de Morrorrico en zona rural de Bucaramanga, se pinchó.

La mujer fue apuñalada en múltiples ocasiones en los brazos. - Foto: Foto Gettyimages

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que no habían talleres de mecánica cerca, optaron por dejar la moto en un parqueadero. Para continuar el recorrido hacia su casa, la pareja solicitó un servicio de transporte mediante una plataforma InDriver.

El vehículo los recogió en el sector conocido como Los Pinos y aunque el recorrido era relativamente corto no concluyó. Faltaban unos cuantos metros cuando el sector de La Pedregosa el conductor les dijo que no los llevaría más y que debían bajarse del vehículo.

Sin entender el por qué de la repentina decisión, la pareja le dijo conductor que le pagarían más de lo acordado, pero que los llevará hasta su destino. Sin embargo, la reacción del hombre fue violenta e irracional.

“Amenazó a mi esposo que lo iba a matar sino se salía del carro, pero nunca nos dijo porqué no quería seguir la ruta. Y como no queríamos bajarnos yo intervine y me agredió con un cuchillo”, dijo a Q’Hubo Bucaramanga la víctima.

La pareja fue atendida en el Hospital Universitario de Santander. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el relato de la mujer, el conductor le propinó 10 puñaladas en los brazos y los hombros, tres de estas revistieron gravedad. Mientras que su esposo fue golpeado en múltiples ocasiones con un varilla, quedando también lesionado.

Una vez la pareja descendió del vehículo, el conductor escapó del lugar con rumbo desconocido. Los afectados fueron auxiliados y trasladados hacia el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde los médicos les suturaron la heridas.

“Perdí mucha sangre, por fortuna ninguna de las heridas comprometió órganos vitales. Me suturaron tres lesiones abiertas con 27 puntos, de verdad ese tipo estaba loco, no se si nos iba a robar o solo nos quería matar. No sabemos nada”, agregó la mujer al citado medio.

El brutal ataque ya fue denunciado penalmente ante la Sijin y la Fiscalía, pero en dichas entidades solo les recibieron la declaración, tipificaron el caso como un delito de lesiones personales; sin embargo la investigación no ha avanzado y el agresor continúa en libertad.

La pareja se encuentra incapacitada y no han podido retomar sus labores cotidianas en el campo, debido a que aún continúan en proceso de recuperación, por lo cual su economía se ha visto afectada.

El conductor de la plataforma continúa en libertad y sin ser judicializado. - Foto: Esteban Vega

Mujer podría quedar cuadripléjica

Maryuri Alejandra Gutiérrez García, como fue identificada la mujer de 23 años, fue atacada con arma de fuego en el barrio Gaitán, ubicado en la comuna cuatro occidental de Bucaramanga. La joven se encontraba en compañía de un hermano y otro familiar cuando ocurrió el violento hecho.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 11:25 p. m. del domingo, Gutiérrez García llegó a la miniteca de cumbias, ubicada en la calle 19 con carrera 14, y justo cuando pretendía ingresar fue interceptada por los agresores, dos hombres y una mujer.

Tras sostener una corta discusión, uno de los sujetos desenfundó un arma de fuego y disparó contra Maryuri Gutiérrez. La bala la impactó en el hombro derecho, dejándola gravemente herida. Luego el agresor y sus cómplices huyeron del lugar con rumbo desconocido.

La joven recibió el disparo en el hombro (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / nixki

El reporte médico preliminar señal que el proyectil habría alcanzado a afectar la médula espinal de Maryuri Alejandra Gutiérrez García, es decir, que la joven podría perder la movilidad de sus miembros inferiores