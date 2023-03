Delincuente venezolano apareció armado en un video y amenazó a varios ciudadanos de Bucaramanga

La inseguridad en Bucaramanga, en el departamento de Santander, sigue siendo un tema de mucha preocupación para los ciudadanos y más si se tiene en cuenta que en lo corrido del año, más de 10 personas han perdido la vida de forma violenta, la mayoría de ellos hombres.

Al parecer, las disputas por el control territorial para la comercialización de estupefacientes sería la causa principal de ola de violencia que azota la capital santandereana y que se ha recrudecido en los últimos tres meses.

El delincuente emite una serie de amenazas contra sectores del sur de Bucaramanga. - Foto: Policía Mebuc.

Ahora bien, en las últimas horas se conocieron dos videos con los cuales quedaría en evidencia que grupos criminales venezolanos también serían los responsables de algunos crímenes registrados en la ciudad.

En la grabación se escucha a un hombre, aparentemente de nacionalidad venezolana, lanzar amenazas de muerte contra personas residentes en barrios ubicados al sur de Bucaramanga. En las imágenes solo deja ver el arma que porta en una de sus manos y municiones.

“Ya saben que no estamos jugando, ya ustedes saben de quienes estamos hablando, no tengo la necesidad de repetirles nada. Ya saben que, en Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de vendedores de drogas, ladrones que incomoden a los vecinos ni violadores. Todo el que ande irrespetando nuestras normas ya sabe que va pa’ homicidio, ya me he hecho sentir en varias ocasiones”, dice el hombre en el video, cuya duración es de 40 segundos.

En el segundo video, aparentemente grabado por el mismo hombre, igualmente, solo muestra la manipulación de varias armas y balas en la amenaza en contra de una persona en específico.

Una banda delincuencial anunció, a través de videos, una escalada criminal. - Foto: Captura de video redes sociales.

“Mira Fríjol, deja tu malandrés en Balcones, que eres malandro con esos pedazos de revólver, porque no estamos jugando, nosotros no cargamos arma traumática, mira. Le vas a buscar problemas a tu familia, así como matamos a Jawing y a Andrés te podemos matar a ti también”, expresó esta persona.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un grupo de investigadores está analizando dichos videos con el fin de establecer quién o quiénes están detrás de los mismos y qué relación tendrían con los homicidios que se han presentado en los últimos días en los sectores mencionados.

“Frente al video que ha circulado en algunos grupos de chat y redes sociales en el área metropolitana, me permito informar que esta metropolitana ha dispuesto de un grupo especializado de Dijín y de grupos operativos, con el fin de avanzar en la investigación y determinar la veracidad de dicho video. Asimismo, identificar a este delincuente”, aseguró el brigadier general José James Roa, comandante de la Policía de Bucaramanga.

La Policía intensificará las labores de patrullaje en las comunas de la ciudad. - Foto: Alcaldía Barrancabermeja.

Así mismo, el comandante hizo un llamado a la comunidad para que denuncien a quienes están intimidando en los barrios. “No vamos a permitir que se genere pánico entre la comunidad. Vamos a llegar hasta donde se encuentran estos bandidos, hasta esa madriguera y los vamos a capturar. Invitamos a toda la comunidad a denunciar y a confiar en el trabajo de sus autoridades”, puntualizó el brigadier general.

Cabe recordar que antes de la medianoche del domingo, 5 de marzo, sicarios en moto abrieron fuego contra tres personas que estaban en vía pública en el barrio Cristal Alto, ubicado en el sur de la ciudad. El ataque dejó sin vida a John Freddy Toscano Rojas y Julio César Vargas Ospino. Mientras que otro hombre identificado como Alejandro David Padilla Pérez resultó herido.