Denuncia ciudadana: dos exconcejales estarían inhabilitados para ser candidatos a la Alcaldía de Floridablanca, Santander

“ Varios de estos concejales quieren volver a ser candidatos para las elecciones de octubre. Ellos no tienen vergüenza, están siendo investigados por presunta corrupción y prevaricato por acción. En septiembre se conocerá la totalidad del escrito de acusación en su contra. Floridablanca no se merece a esos políticos”, aseguró Sergio Eduardo Toledo, de la veeduría ciudadana La Lupa.

“Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son de nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor alcalde, a través mío”, dice Rojas Téllez, según la grabación.

La jefa de Gobernanza, en la reunión que fue grabada con funcionarios y revelada por Vanguardia , se ufana de estar pendiente de toda la contratación, incluidos los contratos de prestación de servicios, dando a entender que en la Alcaldía de Bucaramanga no se puede mover una sola hoja sin su visto bueno.

“Estoy pendiente de la contratación, de los eventos, de lo que está sucediendo al interior de los proyectos, de cuántos estamos impactando en cada equipo profesional, de cómo se está haciendo la contratación de personal, de todo (...) Esa es la directriz de lo que es el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas y eso para mí es muy importante que lo sepan. Empezando por las juntas, por los temas presupuestales, por las certificaciones de los proyectos, de los eventos, de los esquemas, toda la contratación de personal, ustedes saben que depende cien por ciento del nivel central de la Alcaldía. Ustedes no pueden contratar personas que no están autorizadas por el nivel central, por eso digo que su autonomía es cero. Cero. ¡Ah! que si pedimos permiso para que nos avalen tal cosa, perfecto, seguramente hay avales, pero no tienen autonomía”, sostiene Saharay Rojas, según la grabación.