Denuncia: de un machetazo le amputaron extremidad a una tortuga en Santander

El municipio de Encino, departamento de Santander, fue el escenario de un violento hecho en contra de una tortuga. El indignante suceso fue denunciado por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS).

En zona rural de este municipio, la Policía halló un Chelonoidis carbonaria, conocida popularmente como tortuga morrocoy, de sexo macho, con una grave herida en una de sus extremidades que, lastimosamente, perdió.

De forma violenta una #tortuga perdió una de sus extremidades 🐢😔

En malas condiciones, nuestro equipo médico veterinario de la CAS, recibió una tortuga Morrocoy (macho) que trajo la @PoliciaStander desde el municipio de #Encino. Aquí la historia completa 👇👇👇 pic.twitter.com/0aXx3kaSQl — CAS (@CAS_SANTANDER) May 11, 2022

“Qué perversidad, con un machete amputarle el brazo izquierdo al animalito, eso no tiene carta de presentación. Afortunadamente, ha estado en las manos de todos los veterinarios de la CAS y los tratamientos sintomáticos, terapéuticos y paliativos que le hemos hecho nos han dado un buen resultado y la tortuga va recuperándose muy bien”, dijo Luis Atuesta, veterinario de la CAS.

El morrocoy ha respondido de manera satisfactoria a los diversos tratamientos a los que ha sido sometido, además, encontró un nuevo hogar más seguro.

“El animal podrá continuar con su vida, pero caminando en tres paticas, él ya volvió a caminar, está comiendo. Aquí garantizaremos que tenga una vida segura, por eso la adoptamos como nuestra mascota, en consideración con el accidente que sufrió”, agregó Atuesta.

La CAS rechazó este atroz hecho e hizo un llamado a los ciudadanos para que respeten la vida de cualquier animal: “No hay derecho para que las procedan de esa manera, la vida de la fauna silvestres hay que respetarla, los animales merecen estar en libertad”.

Un perro fue lanzado desde un piso 15 en Santander

Esta semana se conoció otro cruel hecho en contra de un perro, el cual fue lanzado por la ventana de un apartamento ubicado en el piso 15 de un conjunto residencial, en el municipio de Piedecuesta, también en Santander.

A través de redes sociales, Camila Romero, la dueña de ‘Mike’, un cachorro de color negro, denunció la salvaje forma en la que asesinaron a su mascota al interior del conjunto Zafiro. De acuerdo con la joven, una persona, hasta el momento desconocida, habría lanzado al perro desde el piso 15 de una de las torres de edificios.

“Salió de la casa sin darme cuenta, pasados unos minutos me doy cuenta que no estaba en casa y salimos a buscarlo por los alrededores, pero no lo encontramos. Siendo aproximadamente las 3:00 de la tarde fue encontrado sin vida cerca a la torre 1 del Zafiro, en Piedecuesta”, relató la joven.

Y agregó que en medio de las indagaciones que hicieron, “los vecinos nos contaron que fue lanzado por una persona desde el décimo quinto (15) piso de la torre donde fue hallado sin vida. Desconocemos cómo pudo llegar mi perrito hasta ese lugar (...) El vigilante nos dijo que no sabía quiénes eran las personas que vivían en ese apartamento”.

El indignante hecho ya fue denunciado formalmente ante las autoridades, con el propósito de hacer que la persona que le causó la muerte a ‘Mike’ responda por la muerte del animal. “Pedimos que investiguen, cosas como estas afectan mucho a la familia y en especial a los niños”, dijo la denunciante.

Las autoridades administrativas, municipales y departamentales, a su vez, exigieron dar con la identificación del responsable del atroz hecho.

Por su parte, Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, hizo un llamado a la Fiscalía y a la Policía ambiental para que investiguen la muerte de ‘Mike’ y así judicialicen al responsable.

“Pido establecer la identidad del individuo que cometió semejante atrocidad. El que es capaz de lanzar un perrito desde un piso 15 no puede estar bien de la cabeza”, dijo el mandatario a través de Twitter.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, también se pronunció y rechazó el repudiable hecho. “Le pido a la Policía Bucaramanga investigación inmediata de este hecho atroz contra un perrito en Piedecuesta. Los animales hacen parte de nuestras vidas, protegerlos es un deber”.