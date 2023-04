Denuncian brutal golpiza contra hincha del Atlético Bucaramanga en Puerto Berrío, Antioquia; el joven está en delicado estado

Un terrible caso de intolerancia, sumado a un accidente de tránsito, por poco le cuesta la vida a Andrés Torres Cadena, un joven de 23 años de edad e hincha del Atlético Bucaramanga, que se encuentra hospitalizado en el departamento de Antioquia como consecuencia de este suceso.

La pasión por el fútbol, en especial por ver al ‘Leopardo’ en las canchas del país, ha llevado a Torres Cadena a viajar a diferentes ciudades cada vez que el equipo de la capital de Santander juega. Sin embargo, en el último viaje casi muere.

Andrés Torres Cadena, tiene 23 años. - Foto: A.P.I.

El pasado domingo, 9 de abril, el Atlético Bucaramanga se enfrentó al Deportivo Pereira por la fecha 12 de la Liga BetPlay; el encuentro deportivo terminó con un empate 1-1 y todo en calma. Andrés Torres y otros hinchas del Bucaramanga viajaron a Pereira y disfrutaron del partido, pero cuando emprendieron la ruta de regreso a la Ciudad Bonita ocurrió el fatal desenlace.

En la mañana del lunes, 10 de abril, justo cuando los seguidores del Leopardo transitaban por el trayecto entre Puerto Berrío y Puerto Araujo, en la troncal del Magdalena Medio, se encontraron en la vía con hinchas de Santa Fe que regresaban a Bogotá después del encuentro con Alianza Petrolera en Barrancabermeja.

Aunque los aficionados habrían intercambiado insultos, la situación inicialmente no pasó a mayores. Según testigos, Andrés Torres Cadena intervino para calmar los ánimos y que todos pudieran continuar con sus recorridos.

Tras la situación, los compañeros de Torres Cadena subieron al bus; pero él quedó de último y ahí ocurrió el accidente. Justo cuando se iba a subir se resbaló, el conductor del bus presuntamente no se percató de esto y al arrancar le pasó las llantas delanteras del vehículo por las piernas. El joven quedó tendido en medio de la vía.

El mismo bus que lo transportaba le pasó las llantas delanteras por las piernas. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Jose A. Bernat Bacete

Mientras Andrés Torres Cadena se retorcía del dolor, los hinchas del San Fe aprovecharon para propinarle una brutal golpiza que empeoró su situación. El ataque fue presenciado por el conductor de un bus adscrito a la empresa Copetran, quien frenó su recorrido y evitó que el joven fuera asesinado a punta de golpes.

“Yo me caí y me pasaron las llantas encima de las dos piernas. Luego llegaron los hinchas y me golpearon. Un bus de Copetran me salvó porque me iban a matar, mi bus se fue y no se preocupó por mí”, dijo a Alerta Santanderes Torres Cadena.

El conductor llevó a Andrés Torres hasta un CAI de la Policía, luego los uniformados lo trasladaron al Hospital Regional de Puerto Berrío, donde se encuentra en delicado estado de salud producto de las fracturas en las piernas y múltiples traumas que sufrió en la espalda, el tórax y los brazos

“Ingresó a cirugía porque una de las piernas se le abrió totalmente y la otra la tiene destruida. En la cara deben colocarle un injerto de piel, pero dada la contextura de él es muy difícil el procedimiento”, indicó un familiar.

Hincha del Deportivo Pereira serían los responsables de la golpiza. (Imagen de referencia). - Foto: Cortesía Alcaldía de Pereira

Ahora, la familia de Andrés Torres Cadena busca los recursos suficientes para poder trasladar al joven a una clínica de mayor nivel en Bucaramanga y, a su vez, por estar ellos cerca de él. Aseguran que el traslado en ambulancia cuesta alrededor de $2.000.000.

Así mismo, piden a las autoridades, quienes no se han pronunciado, que se investigue lo sucedido e identifiquen y judicialicen a los responsables de la golpiza de este joven, quien es padre de un niño de 4 años.