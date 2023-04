Estos son los apartamenteros que ganaban más de $300 millones delinquiendo en Bucaramanga

Dos hombres y una mujer se habían convertido en el terror de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, en Santander. Ellos, según las autoridades, se encargaban de saquear apartamentos; la metodología criminal era sencilla y quedó registrada en videos de cámaras de seguridad.

Se trata de Hernán Darío Flórez Méndez, Juan Carlos Triana Piñeres y Yesenia del Carmen Puerta, todos ellos de 41 años, según reveló la Policía. Estas tres personas se habrían apoderado de más de $ 340 millones tras ingresar a viviendas y llevarse múltiples objetos de valor.

El actuar de estas personas quedó registrado en cámaras de seguridad. - Foto: Policía Mebuc.

“El análisis de más de 400 horas de videos de cámaras de seguridad, la interceptación de líneas telefónicas y versión de algunos testigos fueron claves para identificar y capturar a los tres integrantes de esta banda delincuencial; entre ellos, una mujer de 41 años, quien se observa en varios videos de seguridad”, explicó el brigadier general José James Roa Castañeda, comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Uno de estos hurtos se registró el pasado 7 de diciembre, cuando estas tres personas llegaron al barrio Quintas de San Isidro en el municipio de Girón, analizaron a la víctima y, luego de que esta saliera de su apartamento, ingresaron mediante la modalidad de violación de cerraduras.

Del inmueble, según la investigación adelantada por la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, sacaron 100 millones en efectivo pesos y joyas avaluadas en 40 millones pesos.

El 2 de julio de 2022, este grupo delincuencial también atacó; para aquel entonces, el caso se registró en la urbanización Girasol de la capital santandereana. La víctima de este caso fue la pareja de un político local, según detallaron las autoridades.

Los delincuentes emplearon el mismo modus operandi, tras ingresar al inmueble inspeccionaron todos los rincones y robaron joyas, dinero y otros elementos de valor avaluados en $ 200 millones.

Las tres personas fueron capturadas en el norte de Bucaramanga y en Girón. - Foto: Policía Mebuc.

Desde el reporte de este hurto, las autoridades iniciaron la respectiva investigación que, tras nueve meses, arrojó resultados. “No hay crimen perfecto, no hay delito que quede impune, por eso no vamos a bajar la guardia frente a la delincuencia”, agregó el brigadier Roa Castañeda.

Asimismo, en medio de la investigación se estableció que Yesenia del Carmen presuntamente se encargaba de identificar las víctimas, analizarlas y entregar la información a sus cómplices. Hernán Darío y Juan Carlos, al parecer, cumplían con ingresar a los inmuebles y sustraer el elementos de valor.

Estas tres personas fueron capturadas en vía pública de los barrios Villa Rosa, en el norte de Bucaramanga y Puerto Madero, en Girón. Ahora, deberán responder ante la justicia por el delito de hurto calificado y agravado en mayor cuantía.

Ni los cementerios se salvan

Ni los muertos se salvan de la inseguridad en el municipio de Girón, en Santander. Así lo denunció un joven, quien tras acudir al campo santo encontró que la tumba de su familiar y de otras personas habían sido blanco de los delincuentes.

Los delincuentes venden los objetos robados en chatarrerías. - Foto: A.P.I.

El indignante caso se presentó en el cementerio San Isidro. Según la denuncia, los ladrones ingresaron la noche del miércoles, 19 de abril, aprovechando que en el lugar no hay vigilancia ni cámaras de seguridad y destrozaron varias lápidas para llevarse los floreros de bronce que las decoraban.

“Venía a visitar la tumba de mi padre y me encontré con la sorpresa que los delincuentes nuevamente asaltaron el cementerio, aquí no hay nadie pendiente del lugar. Necesitamos una solución a esta problemática, no es la primera vez que pasa”, dijo Yan Carlos Gómez, el ciudadano que denunció el hecho.