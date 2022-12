Impresionante video: una mujer fue golpeada en Cuadra Play, en Bucaramanga

Vuelve y juega. La violencia nuevamente se tomó el sector conocido como Cuadra Play, en Bucaramanga (Santander), donde una mujer, al parecer, recibió una fuerte golpiza por parte del personal de seguridad de un establecimiento comercial de la zona.

La violenta escena fue captada en video por otra mujer que departía en este sector, ubicado en la comuna 12. En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se observa a la víctima en el piso mientras otra mujer le hace presión en la espalda y el cuello, para no dejarla mover. Todo esto ocurre mientras varios hombres de logística rodean a las mujeres para que nadie intervenga.

“Nosotros vimos cómo los guardas de seguridad la traían del cuello, como si la estuvieran ahogando, muy seguramente la habrían sacado de alguno de esos establecimientos, pero cuando preguntamos sobre el negocio nadie nos dio razón; luego la sacaron y la tiraron al piso, ella intenta pararse y vuelven a tirarla al piso. Los hombres de seguridad le pegan, pero había una mujer también de seguridad quien intentó como ahogarla”, dijo la persona que grabó el video y quien además prefirió no revelar su nombre por razones de seguridad.

Y agregó que, “al ver esta situación lo que yo hago es gritarle que la soltara y que iba a grabar, saco mi celular e inmediatamente otra persona que estaba en la zona, creo que fue otro guarda de seguridad, me dice: “sapa, no grabe”; también recibí amenazas. Es más, en el establecimiento donde yo me encontraba no me volvieron a dejar entrar y entonces me fui del sitio, temiendo por mi vida”.

Hechos como este, en lo corrido del año, se han presentado en repetidas oportunidades en esta zona de Bucaramanga, pese a los controles de las autoridades y a las estrategias que se han implementado para reducir las cifras de riñas y hechos de intolerancia.

Precisamente en el mes de octubre, tras una reunión entre los comerciantes de la zona y las autoridades, se estableció la creación de un frente de seguridad, con el fin de generar estrategias enfocadas en la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana y la disminución de delitos en este sector de cabecera.

“Este frente de seguridad se creó junto con la escuela de seguridad para la capacitación de los comerciantes de Cuadra Play, y para mejorar temas como la seguridad, el Código de Policía, de Infancia y Adolescencia. Todo esto para mejorar la convivencia con los residentes del sector”, explicó en su momento Daniel Santiago Duarte, presidente de Unibares en Santander.

Con este frente de seguridad, entre otras cosas, se pretende crear lazos de unidad entre comerciantes, comunidad, administración y Policía. “Se trata de aprender todas estas estrategias que debemos adoptar y cómo trabajar mancomunadamente para fortalecer la seguridad ciudadana, vincular a la alcaldía, la Policía Nacional, la ciudadanía y los comerciantes”, dijo el coronel Misael Quiroga Morales, comandante de operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Todo esto sumado a que en la zona haría presencia un grupo de 15 personas que harían la labor de conciliadores, pero al parecer esto no ha sido así y los hechos de violencia continúan empañando la rumba en Bucaramanga.