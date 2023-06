Joven desaparecido fue hallado flotando desnudo en río de Santander

El reciente fin de semana festivo inició para una familia santandereana como un momento de esparcimiento y diversión, pero terminó en tragedia. Un joven de 22 años perdió la vida en extrañas circunstancias en el municipio de El Cerrito.

Nicolás Eduardo Basto Torres, como fue identificada la víctima, salió el pasado viernes de su vivienda, ubicada en el barrio La Trinidad en el municipio de Floridablanca, con rumbo al municipio de El Cerrito, donde se desarrollaban las tradicionales ferias y fiestas. El joven iba acompañado de su hermana.

La familia les hizo un llamado a las autoridades para que investiguen qué pasó con el joven. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La estadía en El Cerrito transcurría con normalidad; sin embargo, la tarde del sábado 17 de junio, Nicolás Eduardo desapareció. El joven dejó de responder las llamadas a su celular y desde entonces sus seres queridos le perdieron el rastro.

Durante dos días se extendió la búsqueda de Basto Torres, pero no hubo razones de su paradero; hasta el pasado lunes, cuando lugareños lo hallaron, pero estaba muerto. El cuerpo del joven fue encontrado el sector conocido como La Planta, sobre el río Servitá, ubicado a 20 minutos del casco urbano.

La aterradora escena fue reportada ante las autoridades. De acuerdo con el reporte, el cadáver estaba desnudo y en proceso de descomposición debido al tiempo que estuvo en el agua.

La familia de Nicolás Eduardo asegura que al joven no le gustaba meterse a los ríos, por lo cual no entienden qué pudo haberle pasado desde el momento de su desaparición. En medio del dolor, les piden a las autoridades que el hecho sea investigado.

“Estamos preguntando qué pasó, buscando por medio de las cámaras del municipio. Tenemos muchas dudas, porque ya hemos recibido varias versiones; realmente, no sabemos qué pasó. Mi hijo no frecuentaba ríos, a él no le gustaba eso, por eso quiero que se investigue qué pasó; por qué fue a parar a un río”, dijo la madre de la víctima.

Ocurrió en el municipio de El Cerrito, Santander. - Foto: A.P.I.

El cuerpo de Nicolás Eduardo Basto Torres, de 22 años, fue trasladado hacia la morgue de Medicina Legal en Bucaramanga. Mientras tanto, las autoridades locales iniciaron la investigación para determinar si la muerte del joven fue un asesinato.

Por su parte, Henry Cárdenas Carvajal, alcalde de El Cerrito, envió un mensaje de condolencia y solidaridad a la familia del joven, quien se ganaba la vida trabajando en construcción.

“Hoy el corazón de los cerritanos está de luto y nos embarga una profunda tristeza, debido a la partida a la casa del Señor del joven Nicolás Eduardo Basto Torres. Nos unimos en oración por su eterno descanso y pedimos al Todopoderoso brinde fortaleza y esperanza a todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerle, enviamos un abrazo fraterno a sus familiares y allegados”, expresó el mandatario local.

Hallan cadáver en el río Magdalena

Luego del hallazgo de un segundo cuerpo flotando en el río Magdalena este lunes festivo, se encendieron las alarmas en el departamento de Santander por una posible escalada violenta en esa región del país.

En ambos casos, y según el reporte de las autoridades, los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. Las primeras hipótesis indican que fueron asesinados y posteriormente arrojados al río Magdalena.

Vereda Italia, en Puerto Wilches. - Foto: Suministrada.

El primer cadáver encontrado en la vereda Italia, de Puerto Wilches, fue identificado como Jhon Edison Peña Bernal, de aproximadamente 37 años. El cuerpo tenía varias heridas por arma de fuego.

“Al parecer esta persona había fallecido por inmersión en días anteriores, las autoridades realizan las diligencias correspondientes para establecer las causas de este deceso”, explicó Dudwing Villamizar, integrante de la Defensa Civil.