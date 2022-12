La hazaña que realizó un ciudadano para robar una millonaria suma de dinero de Cine Colombia en Bucaramanga

Una curiosa situación que hasta el momento está siendo investigada por las autoridades de la capital santandereana puso al descubierto la hazaña que habría realizado un ciudadano para robar el producido de un reconocido cine de la ciudad.

El hecho se registró en el Centro Comercial Cacique, ubicado en el oriente de Bucaramanga, donde el pasado lunes 28 de noviembre un sujeto habría llegado hasta el Cine Colombia y, como cualquier otra persona, compró un tiquete para una película, pero no salió de las instalaciones.

Lo que se presume es que este ladrón posiblemente entró a la última función del día y posteriormente se escondió para no ser descubierto por el personal del cinema; cuando cerraron las puertas y apagaron las luces, aprovechó el momento.

Este hombre pasó toda la noche en el lugar, donde tuvo tiempo para violentar la puerta de seguridad, la cual se abre con huella dactilar y, como si nada, habría hurtado alrededor de 30 millones de pesos.

Sin embargo, el monto exacto no ha sido confirmado por las autoridades, que junto con la Sijín realizó la respectiva inspección del sitio y, mediante las cámaras de seguridad del sector y del centro comercial, se espera identificar al sujeto.

Ante este hecho de inseguridad, tanto el centro comercial como Cine Colombia no se han pronunciado, pues la ciudadanía no se explica cómo los guardias de turno del establecimiento no se dieron cuenta de lo que estaba pasando.

Esta es la banda que delinquía en el parque de Los Niños en Bucaramanga

Cinco hombres de nacionalidad venezolana y dos colombianos, acusados de comercializar droga en un emblemático parque de Bucaramanga (Santander), fueron capturados en las últimas horas y enviados a la cárcel por un juez de Control de Garantías.

Se trata de la banda delincuencial conocida como Los Kalisténicos, presuntamente conformada por Juan Sebastián Hernández, Jean Carlos Crespo, César Augusto Vargas, Johani Márquez Anaya, César David Milanesa, Erick Sabad Colmenares y Agustín Segundo Arrárez, quienes fueron detenidos en flagrancia mediante orden judicial.

“Esta banda se dedicaba a comercializar sustancias estupefacientes y, lamentablemente, les vendían a los niños, adolescentes y estudiantes con el propósito de inducirlos al mundo de las drogas”, explicó el coronel José James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los Kalisténicos, de acuerdo con la investigación, delinquían principalmente en el parque de Los Niños, bajo la modalidad de entregas mano a mano y en horarios específicos para tratar de evadir a las autoridades.

“Estos sujetos comenzaban a delinquir desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Es una banda que mensualmente obtenía ganancias de hasta $50 millones, aproximadamente, producto del negocio ilegal”, agregó el coronel Roa Castañeda.

Durante los diez meses que duró la investigación, la Policía logró infiltrar agentes e identificar los roles que cumplía cada miembro del grupo delictivo. Así mismo, establecieron el modus operandi que empleaban para distribuir los alucinógenos.

“Ellos utilizaban fachas de limpiavidrios o vendedores ambulantes para comercializar la droga, la cual ocultaban en árboles, las máquinas de ejercicio e incluso entre sus partes íntimas. Precisamente, la captura de estas personas se dio en las calles aledañas al parque, cuando se desplazaban a instalar nuevamente los puntos de expendio”, detalló el comandante.

Adicional a esto, las autoridades revelaron que los señalados integrantes de Los Kalisténicos son actores delincuenciales recurrentes, toda vez que por este mismo delito habían sido capturados en más de diez oportunidades.