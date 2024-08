La prueba reina que rodea la investigación en la muerte de Yeni Ariza, mamá de ‘Los Patojos’. Esta es la hipótesis y expediente

SEMANA tuvo acceso al expediente judicial en el que las autoridades han estado trabajando. Durante la inspección realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se concluyó que el cadáver de Ariza Quiroga no presentaba signos de violencia. Esta observación llevó a los funcionarios a formular una primera hipótesis sobre la causa de su muerte: al parecer, ella habría tomado la decisión de quitarse la vida.

Sin embargo, hay elementos que despiertan sospechas en torno a esta muerte. Uno de los detalles que llamó la atención es que la letra con la que se escribió el texto en el cuaderno era aparentemente inusual y no correspondería con la escritura habitual de la víctima.

“ Mi mamá no se mató, a mi mamá la mataron, alguien estaba ahí. Había una nota, nos pedía perdón, pero la letra de ella estaba como cuando usted escribe una carta como nervioso, asustado, como si hubiera una persona ahí encima. Mi mamá no hizo eso, alguien más estaba ahí en ese momento”, expresó Ortiz.

El premonitorio video que grabaron Los Patojos antes de la muerte de su madre: “Yo no puedo quedar viudo todavía”

Los hijos de la mujer indicaron que no había recibido amenazas ni enfrentaba dificultades con la familia. De hecho, aseguran que ella no se habría quitado la vida, ya que era una persona conocida por su tranquilidad y felicidad.

Ayúdennos a esto no quede impune, nuestra madre Los quería mucho a todos los ustedes 💔 a todos se los pedimos de corazón 😔nos acompañen a Recibirla con bombas blancas 🙏🏻

“Nunca la vimos triste, nunca la vimos aburrida, ella estaba enferma y llegábamos a grabar y se paraba de la cama y lo hacía con nosotros, hace poco tuvo una cirugía, y salió bien, mi mamá quería vivir. No queremos que la muerte quede impune, no fue suicidio, ella no iba a hacer eso, voy a pelear hasta lo último”, indicó Andrés.