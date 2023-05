Ladrón recibió fuerte golpiza tras ser sorprendido robando en Bucaramanga

En menos de media hora, un joven, de 18 años, presuntamente atracó a dos personas en la ciudad de Bucaramanga (Santander); sin embargo, la situación no salió como esperaba y terminó recibido un doloroso castigo por parte de la comunidad enfurecida.

El primer caso se presentó hacia las 6:20 p.m., del pasado domingo cuando una mujer, quien caminaba por la vía que comunica a los barrios Puerto Rico y Miradores de la UIS, fue interceptada por el delincuente. Al parecer, utilizando un cuchillo el ladrón la amedrantó y obligó a entregar su celular.

El señalado atracador fue enviado a prisión. - Foto: Fiscalía.

Sin oponer resistencia y con el ánimo de proteger su vida, la dama entregó su celular al delincuente; luego salió corriendo en busca de refugio y auxilio. Mientras que el bandido emprendió la huida, aparentemente con rumbo desconocido.

Diez minutos después el ladrón volvió atacar, esta vez la víctima fue un joven universitario. Empleando la misma modalidad abordó al estudiante en cuando ingresaba al barrio Miradores de la UIS, con este joven el delincuente habría sido más violento e igualmente lo despojó de su celular.

“Iba caminando cuando un sujeto me sacó un cuchillo y me dijo que no hiciera bulla, de lo contrario me mataba. Decía que no le importaba matarme, que él pagaba la condena”, relató la víctima a las autoridades de Bucaramanga.

El ladrón, bajo amenazas, obligó al joven a caminar con él varios metros. “Me llevó hasta un callejón para esculcar qué más tenía. Encontró mi billetera y ahí le lancé unos puños, él me sacó de nuevo el cuchillo y yo salí corriendo”, agregó el estudiante a las autoridades.

La Policía intervino y capturó al señalado ladrón, (Imagen de referencia). - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Ibagué

Tras escapar del ladrón, el joven corrió hacia una iglesia cristiana donde se refugió y pidió ayuda; luego de contar lo sucedido un grupo de personas salió en busca del delincuente, lo persiguieron y alcanzaron. Una vez lo detuvieron comenzaron a golpearlo, propinándole puños y patadas.

Minutos después al lugar arribó una patrulla de la Policía, cuyos uniformados intervinieron y apartaron al ladrón de la turba enfurecida; sin embargo, para ese momento el sujeto ya tenía varias heridas en su cuerpo y rostro, producto de los contundentes golpes.

El señalado ladrón fue capturado y trasladado hacia una estación de Policía, allí llegaron las víctimas a interponer los respectivos denuncios. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía y presentado en audiencia ante un juez de control de garantías.

Ante la contundencia de las evidencias y el testimonio de los afectados, el juez decidió enviar a este sujeto a prisión mientras avanza el proceso judicial. El señalado ladrón fue identificado como Kevin Andrés Fernández Rueda, de 18 años.

El delincuente emplea la misma modalidad de robo. - Foto: Getty Images

Los elementos hurtados a las dos víctimas, según se conoció, estarían avaluados en dos millones de pesos. Así mismo, las autoridades revelaron que el atracador sería un consumidor de alucinógenos y presuntamente para comprar estas sustancias habría perpetrado los atracos.

Cayeron Los Compinches

Los criminales, conocidos como Los Compinches, tenían azotados a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Estos sujetos en menos de un año habría robado más de 50 motocicletas, según indicaron las autoridades locales.

Este grupo delincuencial, conformado por tres hombres, delinquía bajo la modalidad de halado o factor oportunidad, es decir, los ladrones aprovechaban cuando los conductores dejaban sus vehículos parqueados en bahías o en la calle para llevarlos, esto tras violentar los sistemas de seguridad.

Estos sujetos fueron capturados mediante registros de allanamientos. - Foto: Policía Mebuc.

“Con la desarticulación de Los Compinches, dedicados al hurto de motocicletas, se ataca significativamente los eslabones de la cadena criminal. Así mismo, hay que resaltar que los tres capturados suman 13 registros judiciales por los delitos de hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes”, explicó el teniente coronel Misael Quiroga, comandante Operativo y de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.