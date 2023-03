Mujer denunció y grabó caso de acoso sexual en un bus, en Santander

Los casos de acoso sexual contra las mujeres no paran. En las últimas horas, una joven fue víctima de un hombre que, según su relato, se masturbó frente a ella mientras viajaban en un bus de servicio intermunicipal por la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, en Santander.

En medio del repudio que le causó este hecho, la mujer sacó su teléfono y grabó la situación. “Me preguntó que si iba para Bucaramanga, le contesté que sí, entonces me señaló el bus y yo le agradecí”, dijo la mujer, quien inicialmente no sospechó de este sujeto.

El hombre logró escapar tras llegar al terminal de Bucaramanga. - Foto: Captura de video.

El recorrido inició desde la terminal de transportes de Barrancabermeja, primero subió la mujer al bus y se ubicó en la silla que le correspondía. Minutos después, antes que el conductor arrancara, el hombre se subió y se sentó en la silla de al lado. Hasta ahí la situación era normal.

“Yo me quedé dormida y cuando me levanté, vi que se estaba tocando. Entonces empecé a escuchar ruidos extraños, me miraba de una manera libidinosa mientras se masturbaba. Saqué entonces mi celular y comencé a grabarlo para tener las evidencias. Yo, que me considero una mujer fuerte, me sentí totalmente intimidada, helada”, agregó.

La incómoda situación se presentó durante varios minutos y aunque la pasajera le contó al conductor lo sucedido, en el momento no recibió ayuda, dado que, al parecer, no sabía cómo proceder.

“Lo que me dijo el conductor es que la empresa de transporte no tiene protocolos para ese tipo de conductas; no sabía qué hacer, no me prestaba atención, yo temblaba y eso que soy adulta, cómo será con una niña”, sostuvo.

Al llegar a la Terminal de Transportes de Bucaramanga, el caso fue denunciado ante las autoridades, pero mientras ocurría, el acosador sigilosamente se mezcló entre los demás usuarios de la terminal y escapó con rumbo desconocido.

“Cuando llegamos a Bucaramanga, la Policía aún no estaba esperando, demoró varios minutos en llegar. Mientras yo mostraba las evidencias para que el hombre fuera individualizado, el abusador se fue de manera sigilosa y salió por la puerta cuatro. Se escapó ante la mirada de los uniformados, quienes no actuaron con rapidez”, aseguró la afectada.

Pronunciamiento de Copetran. - Foto: Copetran.

Ante esta situación, Copetran, la empresa a la cual está adscrito el bus, señaló que se adelantan todas las acciones correspondientes para ayudar a buscar al hombre y dejarlo a disposición de las autoridades. Así mismo, rechazó lo ocurrido.

“Lamentamos lo ocurrido y reiteramos que como empresa rechazamos este tipo de actos. Informamos a la comunidad que aunque este hecho es ajeno a nuestra operación, estamos trabajando con las autoridades con el fin de ubicar a este sujeto y dejarlo a disposición para su debido proceso judicial”, indicó Copetran.

Acoso sexual a funcionarias de TransMilenio

En otros hechos, TransMilenio emitió una respuesta ante el anuncio de la Procuraduría General frente su investigación sobre un presunto caso de acoso sexual por parte de uno de los contratistas de la compañía, quien supuestamente solicitaba beneficios sexuales a las empleadas para mantener sus empleos.

En ese mismo sentido, la empresa de transporte masivo emitió un comunicado en donde expone una serie de puntos y procedimientos sobre dicho suceso e investigación. Frente al pronunciamiento de la Procuraduría General sobre investigación en el caso de presunto acoso sexual por parte de un contratista del Ente Gestor, TransMilenio S. A. se permite manifestar:

Investigan un presunto acoso sexual a funcionarias de TransMilenio. - Foto: Daniel Reina

“Rechazamos enfáticamente cualquier comportamiento que atente contra la integridad física o psicológica de nuestras usuarias o colaboradoras”.

Ahora bien, la compañía indicó que tras ser notificado de este presunto caso de acoso, activó los protocolos correspondientes en este tipo de situaciones delicadas. Frente a esto, la persona afectada tendría que realizar una serie de procedimientos para la respectiva denuncia.