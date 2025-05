Paro nacional: reportan bloqueo de la vía frente al Sena de Girón, Santander

Aunque conductores de esa importante vía del departamento de Santander se mostraron molestos en redes sociales por la congestión vehicular, las autoridades no han recibido reportes de hechos violentos.

Los manifestantes convocaron las protestas para las 5 a.m. en Bogotá, 9 a.m. en Barranquilla y las autoridades en Medellín esperan que estas comiencen hacia las 11 a.m.