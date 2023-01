Prográmese: estos son los barrios que se quedarán sin luz el domingo 29 de enero en Bucaramanga, Girón y Lebrija

La Electrificadora de Santander (Essa) continuará este fin de semana con las labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica de Bucaramanga, Girón y Lebrija, por lo cual programó una serie de cortes de luz este próximo domingo, 29 de enero.

Dependiendo del tipo de trabajo que se realice, los cortes pueden tardar entre 15 y media hora al día, por lo que recomiendan que los usuarios tengan opciones alternas para evitar afectaciones en las actividades diarias.

Se realizarán trabajos de mantenimiento y revisión de los equipos instalados en la subestación Palenque. - Foto: Getty Images

En ese sentido, serán cerca de 60 barrios afectados con la suspensión del servicio de energía. Los usuarios que no tendrán luz, de forma intermitente, el próximo domingo entre las 4:00 y las 4:30 de la madrugada y luego entre las 11:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, son:

Bucaramanga

Barrios 1 de Mayo, La Esmeralda, La Palma, 23 de Junio, Don Bosco, Campo Hermoso, Santander, La Joya, Rincon de La Paz, Girardot, Pantano III, Charta, Pantano II, Quinta Estrella, Villas de San Ignacio, Puente Nariño, La Inmaculada, Gallineral, Arenales, 5 de Enero, José Antonio Galán; Zona Industrial y Zona de la Escarpa.

Girón

El Llanito, Carrizal Campestre, San Antonio del Carrizal, La Isla, Castilla La Nueva, Bellavista, Balcones de Alejandría, Porto Girón, El Poblado, Alicante, Brisas del Rio, Miradores de San Juan, Villa Paula, La Rinconada, Quintas del Llanito, Altos de San Antonio del Carrizal, Hacienda San Antonio, Giraluz, La Arboleda, San Antonio, Altos de Bellavista, Bosquecitos, Villas del Carmen, Sena, El Palenque, Altos del Llanito, El Paraíso, Corviandi III, Bellavista Bajo, El Carmen, Villa Isla, Terrazas de Bellavista, Altos del Carrizal, Miradores de San Antonio, Las Palmas, Morada San Juan, Ciudadela Comfenalco, El Palenque, La Esmeralda, Convivir, Industrial Chimita y las veredas Laguneta, Carrizal, Bocas y Río Frio.

Lebrija

El Paraíso, El Pesebre y las veredas La Laguna, Altos de Palonegro, Rayitos, San Pablo, La Puente y Palonegro.

Cerca de 60 barrios de tres municipios quedarán sin luz. - Foto: Getty Images / artpartner-images

Durante la realización de los mantenimientos, piden que la ciudadanía mantenga los electrodomésticos y aparatos electrónicos desconectados para evitar daños; planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración para prevenir que se dañen.

“Hacemos un llamado a comunidades para que adopten las medidas necesarias que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica, al tiempo que agradecemos su comprensión, por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica”, indicó la ESSA.

Sin embargo, también informaron que las suspensiones del servicio, eventualmente, pueden ser canceladas, debido a variables externas como aspectos climáticos, entre otros.

¿Cómo ahorrar energía en casa y no fallar en el intento?

1. Utilizar bombillos LED: conocedores y comercializadores de estos productos explican que un bombillo LED es una lámpara que utiliza diodos emisores de luz como fuente lumínica. Su ahorro de energía se da porque producen poco calor y no contienen mercurio.

2. Tiempo del baño: mientras que en países como Colombia es posible tomar una ducha extensa, en territorios europeos incluso se ha llegado a compartir la idea de tomar un baño en pareja para ahorrar energía.

Ahorrar la energía ayuda a cuidar el medio ambiente. Fotos Esteban Vega. - Foto: Semana

3. Llenar la lavadora: desde que se inventó este electrodoméstico, las personas cambiaron sus prácticas cotidianas y han dejado a un lado el lavadero. Sin embargo, la lavadora es uno de los objetos que más energía consume en un hogar.

4. Desconectar los aparatos: existe el imaginario de que “desde que no esté prendido, no está gastando”, pero lo cierto es que para los conocedores del ahorro energético esto no es tan efectivo y al menos un 10 % de gasto se estaría dando con los enchufes.