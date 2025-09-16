¿Quiénes son los hombres fuertemente armados que aparecieron en video y alarmaron al gobernador de Santander?

El general (r) Juvenal Díaz, gobernador de Santander, dio a conocer un video en su cuenta de X en el que muestra su preocupación por la aparición de hombres fuertemente armados en el área metropolitana de Bucaramanga.

“Este video está circulando en WhatsApp, se observan hombres portando armas largas en el área metropolitana, hemos coordinado con la fuerza pública para actuar en forma inmediata”, escribió el gobernador.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Los santandereanos debemos rechazar esto en forma contundente y también a los oportunistas que hacen política con los recursos para la seguridad”, añadió.

Recientemente, el gobernador habló sobre unas presuntas amenazas que estaría recibiendo en su contra y contra su esposa Victoria Eugenia Casallas.

Las intimidaciones, dijo el funcionario, hacían referencia al caso del congresista asesinado Miguel Uribe.

Según indicó, una persona envió mensajes intimidantes a través de la red social Instagram, con referencias a sepelios y flores.

“Hay un sujeto que estamos investigando con la Policía, de quién se trata, de dónde es, qué amenaza, pues haciendo alusión al caso de Miguel Uribe, diciendo que escojan a flores para el entierro, que qué tipo de flores quieren, que le traemos la tumba, esas amenazas que mandan a Instagram, pues que hay que verificarlas”, dijo Díaz, según publicó Caracol Radio.

Aunque los mensajes estaban siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, el gobernador insistió en que es algo que no puede dejarse pasar como desapercibido porque puede llegar a generar consecuencias graves en medio de la grave polarización política y la desinformación.

“Acá el mensaje es a aquellos que desinforman, aquellos que malinterpretan la información, que la manipulan para tratar de ganar votos y generan esa serie de reacciones. En Colombia tenemos personas que son fanáticas, personas que no leen, que no analizan, sino que simplemente lo que dicen sus líderes lo toman por hecho y eso puede generar tragedias”, agregó el gobernador.

Además, aprovechó para hacer un llamado a quienes, según él, manipulan la información con fines políticos.