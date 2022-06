Rodolfo Hernández: asesor explica la estrategia con la que busca ganar la segunda vuelta presidencial

Jorge Figueroa Clausen, exsecretario de Desarrollo Social de Bucaramanga y ahora integrante de la campaña del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, contó a SEMANA por qué el ingeniero no ganó en el municipio de Barrancabermeja y sí en los otros 86 municipios de Santander, cuál será el papel de la familia del candidato en caso de ganar la Presidencia de Colombia, entre otros temas.

SEMANA: ¿A qué se debe el éxito de la campaña de Rodolfo Hernández?

Jorge Figueroa (J. F.): Es porque el ingeniero Rodolfo es un hombre auténtico que representa la voz de los que no tienen voz, que dice lo que la gente quisiera escuchar. Es un hombre que no tiene tapujos, que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas, es un fiel exponente de la raza santandereana; diciendo las cosas tal y como son. Todo eso le ha llevado a conectar con la gente.

SEMANA: Precisamente por hablar sin tapujos ha hecho comentarios que lo ponen en el ojo del huracán y algunas personas lo tildan de grosero, ¿él es así?

J.F.: En muchas partes del país el hablado, el dialecto de los santandereanos suena como grosero, pero no somos así, esa es la manera en la que hablamos. El país conoce a los santandereanos, por eso tanto miedo. Los santandereanos somo gente sensata, sincera en su forma de hablar y directa sin grandes arandelas. Mucha gente piensa que cuando un santandereano está hablando está bravo porque habla golpeado, pero esa es la manera de hablar en esta región.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la participación de la mujeres en la campaña del candidato?

J.F.: Cuando Rodolfo fue elegido como alcalde de Bucaramanga, yo estuve en el gabinete principal y puedo asegurar que más de la mitad de los miembros del gabinete eran mujeres y la minoría éramos los hombres. La mujer es muy importante, han tratado de malinterpretar en la frase que hizo sobre la esposa; él dijo era que no quería que la mujer, refiriéndose a la esposa, participara dentro del Gobierno Nacional.

Yo estuve tres años acompañándolo en la Secretaría de Desarrollo Social y nunca vi a doña Socorro (esposa de Rodolfo) pisar el edificio de la Alcaldía ni participar en ninguna actividad oficial, casi que igual los hijos, muy poco iban. Pero, doña Cecilia (madre de Rodolfo) religiosamente todos los lunes muy temprano iba a llevarle frutas que le compraba en la plaza de mercado; de resto, no hubo ninguna injerencia por parte de fue familia en el quehacer diario del despacho del alcalde.

SEMANA: En caso de que Rodolfo Hernández gane las elecciones, ¿cómo sería el papel de la familia?

J.F.: Yo le he escuchado a doña Cecilia que si Rodolfo gana, al otro día se va a vivir a Miami (Estados Unidos), porque ella dice que no se va quedar a recibir un coroto (montón) de hojas de vida, cuando él fue alcalde ella recibió más de 800. Doña Socorro podría apersonarse de temas sociales, de la mujer, de infancia; pero no la veo en el círculo del Gobiernos, asistiendo a cocteles ni a actos. Igualmente Rodolfo, porque se acuesta muy temprano y se levanta muy de madrugada, no va ser un presidente que encuentren en bares, restaurantes ni clubes, porque es un hombre sencillo.

SEMANA: ¿Por qué Rodolfo no ganó en Barrancabermeja (Santander)?

J.F.: Rodolfo ganó en 86 municipios de Santander, excepto Barranca y eso es un hecho diciente. Barrancabermeja es donde está Ecopetrol, donde está el sindicato de la USO, gente respetable, pero que tiene ideologías de izquierda que siempre han hecho parte de la Unión Patriótica y de las juventudes comunistas. Yo creo que eso fue una derrota para ellos no haber cogido una mayor distancia en votos.

Pero, al mirar el mapa de Colombia también se encuentra como departamentos que están con presencia de disidencias de las Farc, sectores de la izquierda le dieron una victoria cerrada a Rodolfo Hernández. El único departamento que se perdió a manos de Fico fue Antioquia, pero curiosamente la candidatura de Rodolfo ganó en más de 10 municipios de este departamento.

SEMANA: ¿Qué opinión le amerita el apoyo que le han manifestado los senadores uribistas a Rodolfo Hernández?

A él le criticaron cuando dijo yo ‘acepto en mi campaña todos los políticos y toda la gente que viva en el mismo barrio de la virgen María, rateros y prostitutas, pero no les cambio el discurso de no mentir, no robar, no traicionar y cero acuerdos con la clase politiquera’.

La primera vuelta de las elecciones ha sido la demostración de que el pueblo colombiano estaba cansado de toda politiquería que nos ha gobernado durante los últimos 20 años y que le han hecho un daño enorme a los colombianos (...). Este país va a ser diferente cuando se controlen las chequeras, cuando las chequera no vayan a manos de Benedetti, de Roy Barreras y de tanto pelafustán que hace parte de las otras campañas, en donde se han ido acomodando todos los que le han hecho daño al país durante estos años.

SEMANA: ¿Cómo ve la situación de cara a la segunda vuelta?

J.F.: La gente de Petro salió a votar toda en las pasadas elecciones, yo veo difícil que él pueda subir más voto. Mientras que Rodolfo Hernández, como candidato de centro e independiente, tiene todavía a los indecisos y a los que quedaron sin candidatos, entonces está en una mejor posición. Si habláramos de una carrera de caballos, yo creo que el caballo con más apuestas es Rodolfo Hernández.

Hay una cosa que juega a favor de Rodolfo, que es el tema de la edad. Uno ve a Gustavo Petro y uno piensa que puede pasar lo de Venezuela, que se van a perpetrar en el poder. Rodolfo por su edad terminará su período y, como dice él, “saldré patas para el cementerio”, o sea, no va a pensar en una reelección, va a ser un hombre de 80 años y eso le garantiza una continuidad a la democracia. El temor a esa izquierda recalcitrante de ver a Roy Barreras, de ver a Armado Benedetti junto a Gustavo Petro hace que la gente le dé temor votar por esa candidatura.

SEMANA: ¿Cómo será el gobierno de Rodolfo si llega a ganar en la segunda vuelta?

J.F.: Va a seguir con el discurso de lucha frontal contra la corrupción, contra el despilfarro de los recursos públicos, contra todo eso que el pueblo colombiano está hastiado. Será un estado eficiente, pero austero; un Estado pequeño, pero que va a trabajar en beneficio de los colombianos con obras, con infraestructura. Se invertirán los ahorros en pagar las deudas que tienen los muchachos con el Icetex, que el sector agropecuario sea motor e impulso de la economía nacional.

SEMANA: ¿Qué le dice a las personas que aseguran que Rodolfo está cumpliendo con la medida de arresto de cinco días y por eso no lo ven en las calles?

J.F.: El ingeniero anda por la calle. El día de elección él estuvo en la finca y decidió no salir por cuestiones de seguridad. La decisión del juez tiene apelación, él siendo alcalde Bucaramanga calificó de corrupto a un alcalde de Floridablanca, que lo denominó “el niño de las uñas largas” y este lo demandó y con jueces tuvo que decir que era el arcángel San Gabriel, cuando todo el mundo sabía los desmanes de esa administración. Un muchacho que llegó con una mano adelante y otra atrás, pero salió millonario.