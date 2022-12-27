Tragedia en Bucaramanga: hombre asesinó a su expareja mientras trabajaba y luego se disparó él

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se presentó en la ciudad de Bucaramanga (Santander), donde este martes un hombre asesinó a su excompañera sentimental al interior de un establecimiento comercial y luego se disparó él. El agresor se debate entre la vida y la muerte.

Hacia las 11:30 a.m., el homicida llegó a un edificio ubicado en la calle 34 entre carreras 13 y 14, zona céntrica de la capital santandereana, e ingresó simulando ser un cliente, por lo cual no levantó sospechas. En este lugar funciona un hotel y varios locales comerciales.

El sujeto, según el reporte de las autoridades, subió al segundo piso y ubicó el local donde se encontraba laborando su expareja sentimental. Tan pronto vio a la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, comenzó a discutir con ella y en medio del alegato, desenfundó un arma de fuego.

Ante la violenta situación, los testigos alertaron a las autoridades e intentaron intervenir, pero el agresor los amenazó con dispararles. En cuestión de segundos, puso el arma hacia su expareja y le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarla sin vida.

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Luego, apuntó hacia su cabeza y se propinó un disparo con el propósito de acabar también con su propia vida; el hombre quedó agonizante, con la existencia pendiendo de un hilo. Minutos después, uniformados de la Policía arribaron al lugar y lo trasladaron en una patrulla hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde fue ingresado a cirugía y permanece en estado crítico, bajo pronóstico reservado.

“Un hombre ingresó al segundo piso del Hotel Sevilla Plaza, en donde funciona un local de venta de elementos para el hogar. Allí se encontró con quien sería su expareja y comenzaron a discutir, posteriormente sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones a la mujer. Luego se agredió él mismo”, dijo el coronel José Óscar Jaramillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Personal de la seccional de Investigación Criminal, Sijin, se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo hacia la morgue de Medicina Legal, para los respectivos análisis forenses. “Este tipo de hechos deja familias destruidas, es una escena donde se observa a los familiares muy tristes, compañeros de trabajo demasiado conmocionados”, agregó el coronel Jaramillo.

La pareja, según se conoció, llevaba muy poco tiempo de separados y habían discutido con anterioridad porque el hombre no aceptaba la ruptura, por lo cual se presume que este habría planeado el ataque con antelación.

En Bucaramanga, las autoridades también investigan la extraña muerte de una mujer de 31 años, al interior de su vivienda, donde se encontraba en compañía de su pareja sentimental. Vecinos del sector habrían escuchado gritos de auxilio minutos antes del deceso.

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El hecho se registró en un apartamento ubicado en la carrera 33 con calle 86, en el barrio La Pedregosa, la noche del domingo 25 de diciembre, al parecer tras una fuerte discusión entre la pareja. De acuerdo con versiones preliminares, durante el día la pareja habría estado discutiendo e incluso se habrían escuchado gritos de auxilio, por lo cual los residentes del sector llamaron a las autoridades, pero al parecer estas no acudieron.

Hacia las 7:00 p. m., amigos de la pareja llegaron al apartamento y se encontraron con una trágica escena, Andrea Karina Gaviria Bonilla, como fue identificada la víctima, estaba colgada de una soga que, a su vez, estaba atada al techo.