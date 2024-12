Valeria Díaz González, mejor Icfes de Colombia, estudiará becada en la Universidad Autónoma de Bucaramanga

“Yo me enamoré de la carrera cuando visité con el colegio el campus El Bosque, y la verdad, quedé impresionada; por lo tanto, me da, pues, mucha felicidad poder desarrollarme como profesional acá, precisamente, que fue donde me enamoré y le cogí gusto a la carrera”, explicó la futura ingeniera biomédica sobre la decisión que la llevó a seleccionar a la Unab como el lugar para formarse como profesional.