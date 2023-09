Voraz incendio arrasó con 40 hectáreas de vegetación en Los Santos, Santander

La conflagración, al parecer, se salió de control, entre otras cosas, por la escasez de agua que se presenta en el municipio de Los Santos “El incendio fue controlado a las 10 de la noche y desde esta madrugada (viernes 22 de septiembre) estamos eliminando los focos para que no se vuelva a reactivar. Al momento, nos quedamos sin agua, ya que no teníamos suficiente y el único sitio de abastecimiento era la represa, pero no teníamos como subir el agua al incendio. Teníamos controlada la situación, pero se nos acabó el agua de los vehículos y pasó a la carretera”, agregó el comandante de bomberos de Los Santos.