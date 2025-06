“Yo estaba tomando normal”: indignante caso de “¿usted no sabe quién soy yo?” enreda a funcionaria de Girón

Transeúntes y clientes de la Cuadra Play, en Bucaramanga, fueron testigos de un bochornoso episodio de “¿usted no sabe quién soy yo?” que enreda a Diana Carolina Gómez Corso, una funcionaria de la Alcaldía de Girón.

“Yo estaba tomando normal, estaba feliz y contenta, yo cumplo el 19 de junio y estaba celebrando antes mi cumpleaños porque no sé si me muera o me vaya de este mundo”, aparece la mujer en uno de los videos ampliamente difundidos en redes sociales.