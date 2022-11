A un niño de 11 años le cayó una casa encima en Tuluá, Valle, y sobrevivió: esta es su historia

Su padre afirma que no sale del asombro y dice que es inexplicable que haya sobrevivido.

Como un milagro fue calificada la supervivencia de un niño al que le cayó encima una casa en la zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, en medio de la ola invernal que azota al país.

El menor de 11 años de edad estaba viendo televisión cuando, tras una fuerte lluvia, la estructura cedió y se fue al suelo. Las paredes y el techo de la casa lo sepultaron, según relata su padre, Humberto Zapata.

Al niño tuvieron que buscarlo entre los escombros. Cuando lo encontraron estaba inconsciente, casi moribundo, pero aún respiraba. “Ahí empezó la odisea. Primero lo recibieron en la clínica Rafael Uribe Uribe de Tuluá y, luego, por la complejidad de sus lesiones, lo remitieron al hospital Valle del Lili de Cali. Sufrió tres paros cardiorrespiratorios. Los médicos nos dijeron que si nos hubiéramos demorado 20 minutos más en llevarlo, se moría”, recordó su progenitor.

El accidente le causó fracturas en la cara y serias afecciones en un ojo. Sin embargo, Humberto no sale del asombro por el hecho de que su hijo haya sobrevivido al tremendo impacto recibido. “Del momento en que ocurrió la caída de la casa a esto, es un milagro de vida. Es algo inexplicable, porque le cayeron por lo menos ocho toneladas encima, todo el trauma lo sufrió en la cabeza”, aseguró.

Dice que el niño permanece estable. No obstante, necesita una intervención quirúrgica, por lo cual pide la ayuda de la EPS Emssanar. “Lo que pido, de corazón, es que autoricen una cirugía maxilofacial que necesita y no la han querido dar. Les pido que me ayuden con eso para para que se recupere”, expuso.

Completamente destruida quedó la casa que le cayó encima al niño de once años. - Foto: Tomada de redes sociales

“Ha evolucionado de buena manera y los médicos ya dan una esperanza de vida muy grande. No sabemos si le queden secuelas, pero va bien. Hay que esperar a que le hagan esa intervención para ver cómo evoluciona”, añadió.

Al momento del incidente, Humberto y su esposa también estaban dentro de la casa, pero contaron con fortuna y no resultaron heridos.

Encuentran a joven ahogado

Después de casi una semana, apareció el cuerpo del adolescente que cayó al río Cauca cuando jugaba en una orilla del afluente, en el corregimiento de Navarro de Cali, el pasado lunes festivo 7 de noviembre.

La búsqueda culminó este sábado 12 de noviembre cuando el cabo Marco Gómez Montaño, coordinador del centro de operaciones de los Bomberos de Cali, confirmó que la familia del joven informó sobre el hallazgo del cadáver en jurisdicción de otro municipio del Valle del Cauca.

“El joven de 17 años, Brandon David Sánchez Rodríguez, estudiante de un colegio del oriente de Cali, fue hallado muerto en aguas del río Cauca en el municipio de Buga. Los familiares confirmaron la aparición del cuerpo en el lugar. Los bomberos de Cali lamentamos mucho la perdida de este joven estudiante, y enviamos un abrazo solidario a familiares y amigos”, manifestó.