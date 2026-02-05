NACIÓN

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali: así puede aplicar

La atención se llevará a cabo desde las 7:00 de la mañana en el Hospital Isaías Duarte Cancino.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 10:51 p. m.
Emssanar
Emssanar Foto: Emssanar

La Gobernación del Valle del Cauca realizará este viernes, 6 de febrero, una jornada integral de atención en salud dirigida a afiliados de Emssanar EPS que residen en el oriente de Cali y que presentan órdenes médicas y servicios pendientes por autorizar o ejecutar.

La actividad, denominada ‘Gran Jornada de Salud del 2026′, hace parte de una estrategia departamental orientada a brindar soluciones directas a pacientes que no han logrado acceder oportunamente a la atención requerida dentro del sistema de salud. En esta primera fase, la jornada estará enfocada exclusivamente en usuarios de Emssanar EPS.

La atención se llevará a cabo desde las 7:00 de la mañana en el Hospital Isaías Duarte Cancino, donde se dispondrá de personal médico, administrativo y de apoyo para revisar casos individuales y orientar a los usuarios frente a autorizaciones, procedimientos y servicios que se encuentren represados.

Emssanar
Emssanar Foto: Emssanar

Durante la jornada se ofrecerán servicios como orientación en salud, toma de pruebas rápidas de VIH y sífilis, mamografías, tamizajes en salud y esquemas de vacunación, con el objetivo de atender necesidades prioritarias de la población convocada.

Cali

Procuraduría levanta suspensión provisional contra Diego Hau y continuará como director de la UAESP en Cali

Cali

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Cali

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Cali

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Cali

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Cali

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Cali

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Finanzas

Oportunidades laborales en Cali: conozca las vacantes y postúlese aquí

Turismo

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Cali

“No vamos a poner un tache más”: nuevo secretario de Movilidad de Cali anuncia cambios

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que se trata de una intervención directa para resolver problemáticas puntuales de los usuarios. “Es un evento conjunto para la gente del oriente de Cali. Se va a realizar en el Hospital Isaías Duarte Cancino, donde con Emssanar y la Secretaría Departamental de Salud haremos una intervención directa a los pacientes o a los familiares, según las necesidades específicas que tengan”, afirmó la funcionaria.

Desde la Gobernación se indicó que para acceder a la atención los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos residir en el oriente de Cali, estar afiliados a Emssanar EPS y presentar copia del documento de identidad, así como las órdenes médicas vigentes y la historia clínica correspondiente.

Las autoridades departamentales reiteraron que la jornada será gratuita y que no se requiere intermediación para recibir los servicios, al tiempo que confirmaron que esta estrategia se replicará con otros afiliados y territorios en próximas fechas, de acuerdo con las necesidades identificadas.

Más de Cali

Emssanar

Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali: así puede aplicar

Diego Fernando Hau, secretario de Gobierno de Cali.

Procuraduría levanta suspensión provisional contra Diego Hau y continuará como director de la UAESP en Cali

Ataque terrorista en el Cauca.

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Docentes y estudiantes recibieron en Buga los kits pedagógicos y pantallas táctiles entregados a 148 colegios del Valle del Cauca.

Este es el panorama de la inversión en infraestructura educativa del Valle del Cauca

Los hechos de sicariato se han presentado en restaurantes de lujo y sectores privilegiados de Medellín, Cali y Barranquilla, lo que deja al descubierto que se trataría de ajustes de cuentas de oficinas de narcotráfico y criminales.

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

Robo camioneta a la concesión Nuevo Cauca, en el Cauca.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Ángel Montoya, tulueño de 30 años que murió al tirarse al río Cauca en un reto viral.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.

Lanzan impresionante operación militar en El Tambo, Cauca: buscan cerrarle el paso a las disidencias de Mordisco

En el mes de febrero ya se habían retirado unas gotas que incluso causaron la muerte de un ciudadano

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Noticias Destacadas