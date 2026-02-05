Afiliados de Emssanar con servicios pendientes serán atendidos este viernes en el oriente de Cali: así puede aplicar

La Gobernación del Valle del Cauca realizará este viernes, 6 de febrero, una jornada integral de atención en salud dirigida a afiliados de Emssanar EPS que residen en el oriente de Cali y que presentan órdenes médicas y servicios pendientes por autorizar o ejecutar.

La actividad, denominada ‘Gran Jornada de Salud del 2026′, hace parte de una estrategia departamental orientada a brindar soluciones directas a pacientes que no han logrado acceder oportunamente a la atención requerida dentro del sistema de salud. En esta primera fase, la jornada estará enfocada exclusivamente en usuarios de Emssanar EPS.

La atención se llevará a cabo desde las 7:00 de la mañana en el Hospital Isaías Duarte Cancino, donde se dispondrá de personal médico, administrativo y de apoyo para revisar casos individuales y orientar a los usuarios frente a autorizaciones, procedimientos y servicios que se encuentren represados.

Emssanar Foto: Emssanar

Durante la jornada se ofrecerán servicios como orientación en salud, toma de pruebas rápidas de VIH y sífilis, mamografías, tamizajes en salud y esquemas de vacunación, con el objetivo de atender necesidades prioritarias de la población convocada.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que se trata de una intervención directa para resolver problemáticas puntuales de los usuarios. “Es un evento conjunto para la gente del oriente de Cali. Se va a realizar en el Hospital Isaías Duarte Cancino, donde con Emssanar y la Secretaría Departamental de Salud haremos una intervención directa a los pacientes o a los familiares, según las necesidades específicas que tengan”, afirmó la funcionaria.

Desde la Gobernación se indicó que para acceder a la atención los interesados deben cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos residir en el oriente de Cali, estar afiliados a Emssanar EPS y presentar copia del documento de identidad, así como las órdenes médicas vigentes y la historia clínica correspondiente.

Las autoridades departamentales reiteraron que la jornada será gratuita y que no se requiere intermediación para recibir los servicios, al tiempo que confirmaron que esta estrategia se replicará con otros afiliados y territorios en próximas fechas, de acuerdo con las necesidades identificadas.