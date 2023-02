Alcalde de Cali advierte a sus detractores: “Quienes injurien al gobierno caleño serán denunciados penalmente”

En las últimas horas de este viernes, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, sorprendió con un anuncio para sus detractores.

No es un secreto que en redes sociales su gestión como mandatario de la capital del Valle ha sido criticada fuertemente; por lo que aseguró que se trata de injurias y calumnias, no solo contra él sino contra sus funcionarios públicos y organismos oficiales, lo que castigará de ahora en adelante con el recurso de la denuncia penal.

“Es algo que se considera atenta contra el buen nombre y el debido proceso. Sobre lo dicho por el señor fiscal Barbosa, estoy completamente de acuerdo, porque no se puede ir por la calle, a través de redes sociales o de vocería pública, manifestando situaciones no ciertas frente a los demás o a figuras públicas, lo que no es apropiado”, sostuvo Ospina, quien con esta declaración manifestó que algunas personas, en su intención de tener visibilidad pública, utilizan señalamientos, que de acuerdo a la Fiscalía, deben ser penalizados.

Jorge Iván Ospina. Alcalde de Cali. Bogotá Septiembre 29 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Entretanto, María del Pilar Cano Sterling, directora Jurídica de la Alcaldía de Cali, estará encargada de denunciar penalmente a quien se requiera.

“Esas conductas están tipificadas en el Código Penal como delitos o hechos punibles, por tanto, cuando se dicen cosas que no son ciertas se interponen las correspondientes denuncias ante la Fiscalía, a efecto de que se inicien las investigaciones de carácter penal”, dijo.

La funcionaria también hizo un llamado a quienes pretenden manchar el buen nombre sin tener pruebas y basados en comentarios, a que evalúen la información. “Uno no puede responder simplemente a situaciones, sin constatar o validar efectivamente lo que se dice”, mencionó.

También agregó: “el Código Penal Colombiano precisa que quien impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de 16 a 70 meses y multa de 13,33 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, recordó.

María del Pilar Cano Sterling, directora Jurídica Alcaldía de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Indicó que el Distrito está atento para responder cualquier inquietud, dar la información que se requiera y aclarar las situaciones por los canales oficiales y legales como www.cali.gov.co y contactenos@cali.gov.co.

Concejales, en desacuerdo por solicitud de Alcaldía de Cali

Toda una polémica ha generado la solicitud de transferencia de recursos que superan los 197.000 millones de pesos que la Alcaldía le hizo a Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Según la propia Emcali, los recursos solicitados por la Alcaldía corresponden a excedentes financieros de las utilidades obtenidas entre 2013 y 2021.

La petición provocó la realización de un mitin en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM) por Sintraemcali, el sindicato de Emcali, tras asegurar que Jorge Iván Ospina pretende convertir a la entidad en la “caja menor” de la Alcaldía, y una ola de cuestionamientos desde el Concejo de la ciudad.

La concejala Ana Erazo rechazó que los recursos de Emcali estén siendo solicitados por una Alcaldía que “carece de legitimidad y capacidad de manejo de recursos de forma transparente” y señaló que Ospina pretende saltarse una norma importante con la solicitud de transferencia del dinero.

“Si bien es cierto que el artículo 126 del acuerdo 438 de 2018 dispone que los excedentes financieros derivados del giro ordinario de los negocios de las empresas industriales y comerciales de orden municipal, como lo es Emcali, pertenecen al municipio, esta disposición ordena al mandatario local la asignación de por lo menos del 20 % a la entidad generadora de los excedentes, es decir, el alcalde debió disponer del total de excedentes financieros el porcentaje definido en la norma. No obstante, una vez más desconoció la norma y no signó el 20 % del recurso correspondiente”, explicó.

Recientemente, la Contraloría ordenó el embargo de varios trabajadores y extrabajadores de Emcali envueltos en posibles actos de corrupción. Habría una nómina paralela de hasta 2,5 billones de pesos. - Foto: Daniel Jaramillo

En ese sentido, y recordando los escándalos en los que ha estado envuelta Emcali y la Alcaldía recientemente, instó a la ciudadanía a repudiar la transferencia de los recursos.

“El alcalde no cumple con la norma que le faculta, va en contravía de los intereses de la empresa de servicios públicos de los y las caleñas, no tiene legitimidad y ha demostrado carecer de transparencia y moral para el manejo de los recursos a lo largo de su mandato”, añadió.

📰|| Que @EMCALIoficial, a pesar del uso político descarado al que ha sido objeto, logre dar excedentes es motivo de orgullo. NO LO ES que ésta administración, falta de LEGITIMIDAD, le pida el traslado de mas de 197 mil millones sin pensar en la necesidad de POTENCIAR la empresa. pic.twitter.com/JGjU5KsEey — Ana Erazo (@AnaErazoR) January 31, 2023

Por su parte, el concejal Roberto Zamudio apuntó que la situación económica de la entidad no es tan solvente como la pintan y que no debería salir de los más de 197.000 millones de pesos solicitados por la Alcaldía. “Emcali ya no es la vaca lechera que era en el pasado, el momento que vive la compañía es tan crítico que hoy no aguanta que salgan de su caja más de 197.000 millones de pesos, como se anuncia”, dijo.