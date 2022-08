Alcalde de Cali reveló cuándo se instalará la estatua de Sebastián de Belalcázar

Después de que la Personería Distrital de la capital del Valle abriera una investigación disciplinaria contra varios funcionarios de la administración municipal de Cali por un presunto incumplimiento del deber funcional de resguardar el patrimonio cultural de Distrito, como es el monumento de Sebastián de Belalcázar, al no reinstalarlo en su pedestal de manera oportuna; el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez, se refirió al tema.

Dijo de manera contundente que esta acción no se llevará a cabo hasta que el nuevo texto esté listo. “Hasta que no tengamos la placa que efectivamente el propio monumento oriente esos significados, no será instalado Sebastián de Belalcázar”, dijo Ospina Gómez.

Justamente, la semana pasada dieron a conocer el enunciado que acompañará la estatua; descripción que mencionará a más de diez comunidades ancestrales.

“Época violenta de la Conquista en la que los conquistadores españoles, buscando riquezas y poder, doblegaron a los indígenas dueños de este territorio. Los herederos de esos antepasados indígenas grabamos aquí, en el pedestal de la estatua del fundador de la ciudad de Cali, Sebastián de Belalcázar, nuestro reconocimiento y exaltación del valor y heroísmo que demostraron con su sangre los pueblos indígenas de Timba, Guales, Xamundí, Bichicama, Amayme, Vixes, Muhlaló, Cachibí, Ambichintes, Bitaco, Dagua, Atuncelos, Yumbo, Gorrones, Calimas, Lili, Chinches, Bolo, Pance, Polo y Petecuy”, se leerá en la nueva lámina.

Según la Subsecretaría de Patrimonio de Cali, el texto reivindica la historia de las culturas precolombinas y de las tribus que vivieron en el Valle del Cauca. Se conoce que próximamente se instalará en letras de hierro.

“Ellos ofrecieron toda su resistencia a la conquista de sus territorios y murieron con honor. Por ello, los proclamamos como ejemplos de dignidad y de valentía”, indica el texto, que contó con la socialización de comunidades indígenas, afro y la Academia de Historia del Valle.

Asimismo, se conoció que también serán construidos dos monumentos en honor a las comunidades afro e indígena, los cuales estarían en fase de estudios. Hasta el momento, la alcaldía de Cali no ha confirmado la fecha exacta en la que instalarán de nuevo la estatua de Sebastián de Belalcázar.

Cabe recordar que en las últimas horas, la Personería dio a conocer los nombres de los empleados públicos que están investigados porque a la fecha el monumento no ha sido instalado; los funcionarios son:

Secretario de Cultura, Ronald Mayorga Sánchez.

Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, Leonardo Medina Patiño.

Exsecretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler Parra.

Secretario de Seguridad y Justicia (e), Jimmy Dranguet Rodríguez.

Secretario de Infraestructura, Néstor Martínez.

Director del Departamento Administrativo de Planeación, Roy Alejandro Barreras Cortés.

Director del Departamento Administrativo de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto Rubiano.

“De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Ley 397 de 1997, el Acuerdo 0373 de 2014 y el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, obligan al Distrito a preservar el patrimonio cultural compuesto por bienes y valores materiales e inmateriales, muebles e inmuebles existentes en la ciudad”, aseguró la Personería por medio de un comunicado.

En un seguimiento adelantado por la entidad, se encontró que el monumento estaba restaurado y listo para ser reinstalado en su sitio original desde diciembre del año 2021, y en vista de que no se observó gestión del Distrito para este fin, siendo el monumento de Sebastián de Belalcázar un bien mueble de interés cultural sujeto de especial protección, la Personería emitió una acción preventiva el pasado mes de marzo de 2022.

Por lo anterior, el ente de control asignó adelantar las gestiones administrativas, operativas y presupuestales para devolver la estatua a su pedestal. En atención a este llamado, el Distrito emitió el decreto 4112.010.20.0146 de 2022 en el que se ordena a distintas entidades de la Administración la reinstalación del monumento, sin que a la fecha se haya logrado su cometido.

“Con la apertura de la investigación, el ente de control busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían cometido y la posible responsabilidad de los funcionarios vinculados”, señala la Personería de Cali.