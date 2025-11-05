Alcaldía de Cali inicia recuperación de más de 3.400 metros de vías en Ciudad Jardín tras una década de abandono

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Infraestructura, adelanta un ambicioso plan de recuperación vial en el barrio Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, donde por primera vez en más de una década se intervienen más de 3.400 metros de calles que se encontraban en avanzado deterioro.

Hasta la fecha, se han rehabilitado 970 metros lineales en la carrera 101, entre calles 11 y 13, una de las vías más transitadas de la comuna 22 y que durante años presentó baches y daños estructurales que afectaban la movilidad y la convivencia de los residentes.

“Durante mucho tiempo sufrimos con los huecos de esta vía, especialmente en temporada de lluvias. Hoy, vemos un cambio real. Los felicito por esta labor que se encuentran haciendo”, expresó Jairo Lozano, habitante del sector.

El plan de intervención continúa en la carrera 102 entre calles 11 y 13, donde se recuperarán 1.006 metros adicionales. También se proyectan trabajos en la calle 13 entre carreras 101 y 102 (186 metros), la carrera 100 entre calles 13 y 13A (420 metros) y la carrera 102 entre calles 14 y 15A (852 metros).

Paola Andrea Zuñiga, rastrillera de asfalto de la Secretaría de Infraestructura, explicó que cada tramo pasa por un riguroso proceso técnico para garantizar su durabilidad. “Cada punto que recuperamos pasa por un proceso que asegura calidad. Además, buscamos que los caleños comprendan la importancia de cuidar las vías”, indicó.

El procedimiento incluye la identificación y demarcación del área afectada, el retiro del pavimento deteriorado, limpieza del terreno, aplicación de emulsión asfáltica, compactación y colocación de material nuevo, con el fin de obtener una superficie uniforme y resistente.