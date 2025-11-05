Suscribirse

Valle del Cauca

Alcaldía de Cali inicia recuperación de más de 3.400 metros de vías en Ciudad Jardín tras una década de abandono

Hasta la fecha, se han rehabilitado 970 metros lineales en la carrera 101, entre calles 11 y 13.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 1:12 p. m.
Intervención vial en Ciudad Jardín
Intervención vial en Ciudad Jardín | Foto: cortesía

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Infraestructura, adelanta un ambicioso plan de recuperación vial en el barrio Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, donde por primera vez en más de una década se intervienen más de 3.400 metros de calles que se encontraban en avanzado deterioro.

Hasta la fecha, se han rehabilitado 970 metros lineales en la carrera 101, entre calles 11 y 13, una de las vías más transitadas de la comuna 22 y que durante años presentó baches y daños estructurales que afectaban la movilidad y la convivencia de los residentes.

Contexto: Rota el pico y placa en Cali: así cambia la restricción para este miércoles, 5 de noviembre

“Durante mucho tiempo sufrimos con los huecos de esta vía, especialmente en temporada de lluvias. Hoy, vemos un cambio real. Los felicito por esta labor que se encuentran haciendo”, expresó Jairo Lozano, habitante del sector.

El plan de intervención continúa en la carrera 102 entre calles 11 y 13, donde se recuperarán 1.006 metros adicionales. También se proyectan trabajos en la calle 13 entre carreras 101 y 102 (186 metros), la carrera 100 entre calles 13 y 13A (420 metros) y la carrera 102 entre calles 14 y 15A (852 metros).

Paola Andrea Zuñiga, rastrillera de asfalto de la Secretaría de Infraestructura, explicó que cada tramo pasa por un riguroso proceso técnico para garantizar su durabilidad. “Cada punto que recuperamos pasa por un proceso que asegura calidad. Además, buscamos que los caleños comprendan la importancia de cuidar las vías”, indicó.

Contexto: La insólita razón por la que suspendieron por cuatro meses al secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco

El procedimiento incluye la identificación y demarcación del área afectada, el retiro del pavimento deteriorado, limpieza del terreno, aplicación de emulsión asfáltica, compactación y colocación de material nuevo, con el fin de obtener una superficie uniforme y resistente.

Con estas acciones, la administración del alcalde Alejandro Eder busca mejorar la movilidad, reducir los riesgos de accidentalidad y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Los trabajos de rehabilitación continuarán extendiéndose hacia otros puntos críticos del sur y diferentes comunas de Cali, priorizando las zonas reportadas por la comunidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presupuesto Bogotá 2026: así se distribuirán los recursos en los diferentes sectores de la ciudad

2. General se paró firme y no cedió a comunidades presionadas por hombres de alias Calarcá en el Meta

3. Juan Manuel Galán entregó detalles de por qué no le dieron la cabeza de lista al Senado a Alejandro Gaviria

4. Gustavo Petro publicó enigmático mensaje pese al retiro de su visa a EE. UU.: “Te volveré a ver”

5. Armando Benedetti sorprende al decir en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026: “¿Qué más quieren los trabajadores?"

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del CaucaAlcaldía de Cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.