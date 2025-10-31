La Personería Distrital de Santiago de Cali ordenó la suspensión provisional del secretario de Movilidad, Gustavo Alberto Orozco Lince, luego de conocerse presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones mientras se encontraba en periodo de incapacidad médica.

De acuerdo con la entidad de control, la medida disciplinaria se adopta con fundamento en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, con el propósito de “garantizar la transparencia del proceso, evitar posibles interferencias en el desarrollo de la investigación o la reiteración de la presunta falta”.

La decisión, que tendrá una duración inicial de tres meses sin derecho a remuneración, no constituye una sanción, sino una actuación preventiva mientras se comprueba la veracidad de los hechos y se determinan las posibles responsabilidades del funcionario.

Gustavo Orozco, secretario de Movilidad de Cali, fue operado. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali / Gustavo Orozco

Según el oficio emitido por el personero delegado para la Vigilancia de la Conducta Oficial, Eduardo Andrés Rodríguez Vélez, el secretario habría retomado sus funciones antes de culminar totalmente la incapacidad médica otorgada tras una intervención quirúrgica.

Ante esta determinación, la Alcaldía de Santiago de Cali emitió un comunicado oficial en el que respalda la actuación del funcionario y asegura que su retorno a las labores se dio con los debidos soportes médicos y administrativos.

En el documento, la Administración Distrital explicó que el funcionario fue valorado por un médico especialista, quien autorizó su reincorporación a partir del 25 de octubre, con el aval del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII).

“En ese contexto, el secretario Orozco Lince retomó sus funciones el 25 de octubre, participando activamente en los operativos de control y organización vial desarrollados en los alrededores del estadio Pascual Guerrero durante el concierto de la artista Shakira. Su presencia y liderazgo fueron determinantes para garantizar la movilidad y el orden en uno de los eventos más concurridos del año en la ciudad”, señala el comunicado.

La Alcaldía también subrayó que la medida adoptada por la Personería es una decisión autónoma y reiteró su respeto institucional hacia las actuaciones del ente de control. “La Administración ratifica que todas las actuaciones del funcionario se realizaron con los debidos soportes médicos y administrativos”, añadió el pronunciamiento.

Mientras se cumple el periodo de suspensión, las funciones de Orozco Lince serán asumidas por el subsecretario de Servicios de Movilidad, Sergio Moncayo Velásquez, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de los planes de control, orden y regulación vial en la ciudad.

“La Alcaldía Distrital de Santiago de Cali reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el trabajo responsable de los servidores públicos que todos los días contribuyen a recuperar el orden, la movilidad y la confianza de los caleños”, concluye el comunicado oficial.