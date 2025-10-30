Suscribirse

Vehículos

Rota el pico y placa en Cali: así cambia la restricción para este viernes, 31 de octubre, en Halloween

La medida se suma a otras acciones adoptadas por la Alcaldía con el fin de garantizar la movilidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

30 de octubre de 2025, 6:09 p. m.
Caravanas de motociclistas en la noche de Halloween en Cali
Caravanas de motociclistas en la noche de Halloween en Cali | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Cali mantendrá este viernes, 31 de octubre de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana, teniendo en cuenta que también se planean algunos eventos masivos y caravanas por la celebración de Halloween.

Contexto: Medellín y Cali también tomaron medidas por caravanas de motociclistas para celebrar Halloween: habrá multas y restricciones
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este viernes 31 de octubre no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 1 y 2, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Paro en Bogotá hoy: Secretaria de Movilidad aclaró restricción a motociclistas; así aplicaran los operativos
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este viernes 31 de octubre estará en vigencia la medida de pico y placa. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

Contexto: Alcalde Carlos Fernando Galán le envió claro mensaje a moteros que bloquean vías de Bogotá este jueves, 30 de octubre
Caravanas de motociclistas en la noche de Halloween en Cali
Caravanas de motociclistas en la noche de Halloween en Cali | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Restricción a parrillero hombre en Cali

El secretario de Seguridad de la capital del Valle del Cauca, Jairo García, recordó una serie de restricciones que están vigentes y que se mantendrán durante la celebración del llamado Día de las brujas o Día de los niños.

“Recordarle a los caleños que está vigente la restricción del parrillero hombre y que hay sanciones al incumplimiento de esta medida. Decirles a los caleños que participen en este tipo de convocatorias, responsabilidad en sus acciones, porque ese tipo de actuaciones que afectan la seguridad de otros también tendrán consecuencias”, explicó García.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asobares se pronunció sobre caso de joven caleña que lucha por su vida tras participar en un reto de licores

2. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

3. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

4. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

5. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa calihalloweencaravana motosMovilidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.