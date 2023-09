Asesinan al presidente del Concejo de Taminango, Nariño

Cada día se conocen denuncias de alcaldes que están amenazados por los grupos armados ilegales y se sienten maniatados, como el caso de Óscar Pantoja, primer mandatario de Samaniego; solo cuenta con un policía que tendría que brindarle seguridad, pero por obvias razones no se puede movilizar con él. Hablando con varios líderes políticos, uno de los puntos que más preocupa es que con el actual gobierno la información de lo que pasan las comunidades termina siendo un cuello de botella. “Delegados del alto comisionado para la paz, le dicen a la gente que no hable con alcaldes, delegados de gobernación, autoridades, o medios de comunicación; a las personas les está dando miedo hasta que los censemos. Argumentan que las ayudas llegarán del gobierno nacional, que están en medio de un proceso de paz, del que realmente no tenemos mucha fe”, aseguran muchos con temor a ser identificados y convertirse en víctimas de las represalias de los más de 17 grupos armados que se disputan el control territorial.