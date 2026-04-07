Así estará el clima en Cali este martes, 7 de abril: esto dijo el Ideam

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el clima en la ciudad de Cali tendrá una jornada donde habrá variabilidad en gran parte del día, pero también lluvias que se incrementarían con el paso de las horas.

“Cielo entre parcial y mayormente nublado; son posibles lloviznas ocasionales en la madrugada y mañana. Para la tarde y noche se prevén lluvias ligeras a moderadas (T. máx.: 31 °C)”, precisó la entidad.

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Asimismo, señalaron que las condiciones atmosféricas estarán dominadas por cielos entre parcial y mayormente nublados, con precipitaciones que aparecerán en distintos momentos del día, especialmente en la tarde y la noche.

Aunque en horas de la mañana se presentarían lloviznas, el panorama puede cambiar para las horas de la tarde. Las lluvias pueden ser más fuertes en horas de la noche, lo que puede generar algunas complicaciones en temas de movilidad, por lo que le piden a la ciudadanía tener precauciones.