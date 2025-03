Así trabajan los ‘topos’, guardianes de las entrañas de Cali: héroes sin capa, pero con traje

Carlos Alberto Muriel es técnico de interventoría del área de Recolección de las Empresas Municipales de Cali, Emcali. Hace 32 años ingresó a esta compañía y desde hace dos décadas evita que toneladas de basura lleguen a los ríos de la ciudad. “Si no hiciéramos el mantenimiento a las estructuras de separación, colapsaría y todas las aguas residuales de la ciudad llegarían al río, volviéndolo una cloaca, contaminando fuertemente”, dice.

La palabra héroe aún lo sonroja, pese a que en su familia así lo reconocen. “Mi papá es berraco, me dicen mis hijos”, añade. Debajo del asfalto ha visto cosas que aún lo impresionan. “Hemos encontrado objetos que no sabemos cómo la gente se las ingenia para meter, como un colchón dentro de una tubería. Eso es algo que no hemos podido entender cómo lo hacen. Suponemos que destapan la cámara, lo meten y, cuando se moja, se expande”, cuenta.