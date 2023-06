Atención: liberan a esposa de fallecido líder sindical de Emcali; había sido secuestrada hace una semana

Luego de una semana, fue liberada la mujer secuestrada en Cali por hombres armados que la sacaron a la fuerza de su casa en el barrio San Joaquín.

Se trata de Sandra Arango, quien era la esposa de Carlos Vargas, un líder sindical de Empresas Municipales de Cali (Emcali), que murió hace dos meses.

“Ayer (este jueves) en horas de la noche, el Gaula de la Policía recibe una información y luego ubican a la mujer en la zona entre el Cerro de Las Tres Cruces y la vía Yanaconas”, dijo el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, William Quintero, este viernes.

De acuerdo con el uniformado, luego de la liberación, la mujer fue revisada por médicos que no le hallaron afectaciones de salud. Después, se reencontró con su familia y ya se encuentran intentando asimilar lo vivido en la última semana.

Quintero no explicó las motivaciones de los secuestradores para dejarla en libertad, pero señaló que hasta el momento no tiene información relacionada con el pago de un rescate. “Según lo que manifiesta la familia y la señora, no hubo ningún pago económico, pero la investigación continúa, la tiene el Gaula, que está averiguando los móviles de este secuestro”, expuso.

El secuestro ocurrió en la noche del pasado viernes 16 de junio, cuando sujetos armados llegaron hasta la vivienda de la mujer, ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca, la sacaron a la fuerza cuando se encontraba en una reunión familiar y se la llevaron en un vehículo con rumbo desconocido, fuera de la capital del Valle del Cauca.

Trascendió que durante el rapto, hubo un cruce de disparos entre los secuestradores y personas que estaban en la casa de la mujer. Algunas versiones indicaban que Arango había sido alcanzada por uno de los disparos y sufrido una herida leve, lo cual quedaría descartado siguiendo las declaraciones de Quintero entregadas este viernes.

“La verdad, no sabemos bien por qué se produjeron los disparos, pero la vecina intentó huir y estas personas la alcanzaron. Lo que vimos nosotros es que después se la llevaron, pero no sabemos para dónde”, dijo un habitante del barrio San Joaquín sobre el secuestro.

Hay que recordar que uno de los presuntos secuestradores fue capturado poco después de que se cometió el rapto. La Policía indicó que este sujeto continuará vinculado a la investigación y que están tras la ubicación de sus cómplices.

Pedían su libertad

En cuanto se conoció el secuestro, Emcali se pronunció al respecto en un breve comunicado: “La Junta Directiva, el gerente general, Fulvio Leonardo Soto, y la familia Emcali rechazamos el secuestro de la señora Sandra Arango, viuda de Carlos Vargas, quien fuera trabajador de nuestra empresa, fallecido hace algunas semanas. Nos solidarizamos con su familia, manifestamos nuestro total repudio ante este hecho y rogamos por la liberación inmediata de la señora Sandra”.

Asimismo lo hizo Sintraemcali, el sindicato de trabajadores de esta entidad. “Rechazamos el secuestro de la señora Sandra Arango y hacemos un enérgico llamado para que las autoridades le garanticen la vida y su integridad. Exhortamos a toda la comunidad caleña a unirse al clamor por el pronto y seguro retorno a su hogar de la señora Sandra Arango, viuda de nuestro compañero Carlos Vargas”, señala.

Y concluyó: “Todo nuestro sindicato, directivos y afiliados enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo a familiares y amigos, anunciando que la organización sindical está presta a brindar todo el respaldo requerido en tal difícil momento”.