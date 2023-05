Brutal golpiza a presunto ladrón en Cali: el hombre quedó desmayado en plena vía pública.

En la tarde de este miércoles 3 de mayo, se presentó un nuevo caso de justicia por mano propia en Cali, debido a que lincharon a un presunto ladrón en el Parque del Perro, ubicado en el barrio San Fernando, al sur de la ciudad.

Según información de lo sucedido, un hombre fue sorprendido hurtando en una vía pública del sector; por ello, habitantes de la zona procedieron a golpearlo.

Un video que fue compartido en redes sociales evidencia a un sujeto pegándole violentamente al presunto delincuente con un casco de moto. Finalmente, el hombre quedó desmayado y sin parte de su ropa en plena vía pública.

Posteriormente, habrían llegado uniformados de la Policía Metropolitana de Cali. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Entretanto, internautas no dejaron de opinar del caso. “Tuvo un día de miércoles”; “lo noquearon”; “que culpa tenía el casco”; “desbarataron al angelito”; “la gente está cansada por tanta rata y desatención de las autoridades porque les es más fácil hacerse los que no ven nada que ayudar a los afectados”; “todo está muy mal en ese video, no podemos llegar a esos extremos como sociedad”; “en frente de mi casa un tipo como este le quitó a un niño de 15 años un celular, le puso una pistola en la cabeza. No me da pesar”; “grave porque es presunto, que tal y sea inocente, casos se han visto de personas que son acusadas falsamente y terminan siendo linchados por la comunidad siendo inocentes”. Han sido algunos de los comentarios.

Otro caso

Cabe recordar que en la capital del Valle se han vuelto más recurrentes de lo que parece estos casos. En una de estas acciones, uno de los presuntos ladrones fue asesinado.

De acuerdo con las autoridades, un hombre que se transportaba en una motocicleta iba a robar con un arma de fuego al conductor de una camioneta en la avenida 3 norte con 63, en el barrio La Flora.

No obstante, la persona involucrada en el suceso no contaba con que desde el interior del vehículo le iban a disparar.

Debido a que en las imágenes, las cuales son muy sensibles para el público, se puede apreciar que al hombre le causaron la muerte inmediata, que su cuerpo y la motocicleta quedaron recostados sobre las puertas de la camioneta, y que alrededor había sangre y la pistola estaba en el suelo.

Sobre el hecho se pronunció el coronel Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali: “Se presenta el homicidio de una persona cuando al parecer pretendía hurtar a un ciudadano que se movilizaba en una camioneta, quien acciona su arma de fuego, ocasionándole la muerte al sujeto que intentaba robar”, confirmó.

Gualdrón agregó: “En el lugar de los hechos fue incautada un arma de fuego y una motocicleta que estaba siendo utilizada para tal fin de cometer el hurto. La Policía Judicial adelanta una investigación con Inteligencia y con Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para dar esclarecimiento del hecho”, indicó.

De otro lado, en el barrio Floralia, cansados de la inseguridad, lincharon a un hombre quien supuestamente había robado a varias personas.

Según la comunidad, el sujeto habría alcanzado a hurtarles las pertenencias a ciudadanos del sector que habían salido temprano de sus casas para ir a laborar, por lo que decidieron perseguir al presunto ladrón, quien se subió hasta el techo de una vivienda, pero no pudo escapar; la comunidad lo retuvo y posteriormente fue golpeado.

La tensa situación quedó grabada en video. Se puede observar cuando un habitante de la zona, quien estaba sin camisa, golpea al sujeto con un palo, mientras la comunidad lo alienta a que continúe con la violenta acción. Asimismo, se puede ver la presencia de uniformados de la Policía, quienes finalmente pudieron atraparlo.

“Se presenta una situación con un ciudadano, a quien quisieron agredir habitantes del barrio Floralia. Inicialmente, lo que decían es que había cometido un hecho delictivo. Querían tomar justicia por mano propia, pero es importante en estos casos que llamen al 123 o al número del cuadrante y que hagan la respectiva denuncia”, señaló el capitán Jhon Merchan, comandante Distrito 2 encargado.