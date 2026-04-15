Cali en alerta por lluvias: esto dice el Ideam para este miércoles, 15 de abril

El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer lo que será la jornada climática para este miércoles, 15 de abril. Precisaron que el día estará con lluvias intermitentes y con el cielo nublado.

“Se esperan acumulados de lluvia entre moderados a fuertes, con mayor incidencia en el norte y sur del Pacífico; occidente, oriente y centro de la región andina”, precisó el Ideam.

Lluvias intensas azotarán gran parte de Colombia en las próximas 24 horas: estas son las regiones más afectadas

En Cali, Valle del Cauca, el Ideam señaló que “cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada, especialmente en horas de la tarde”. La temperatura máxima será de hasta 30 grados centígrados.

La entidad dijo que “se han presentado condiciones nubladas y precipitaciones sobre diversos sectores de la región Andina, norte y sur del Pacífico, sur del Caribe, sur y occidente de la Orinoquía y parte del piedemonte amazónico”.