Suscribirse

Valle del Cauca

Cali iniciaría transición para disminuir educación por cobertura: 10.000 estudiantes pasarían al sistema oficial

Expertos en educación señalan que esta decisión podría traer algunos riesgos mayúsculos en la ciudad.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 3:02 p. m.
Sara Mercedes Rodas, secretaria de Educación del Distrito, estuvo presente ayer en el Concejo de Cali para responder a los distintos cuestionamientos de los cabildantes. Hoy, la funcionaria deberá regresar al hemiciclo para continuar su intervención.
Sara Mercedes Rodas, secretaria de Educación de Cali. | Foto: Cortesía del Concejo de Cali

Todo apunta que la Alcaldía de Cali está contemplando la decisión de iniciar un proceso gradual de desmonte de la cobertura contratada en educación, un modelo que hasta ahora garantizaba cupos a miles de estudiantes que no podían ser atendidos en instituciones oficiales.

La medida habría sido contemplada por la secretaria de Educación, Sara Rodas, tras una mesa con delegados del Ministerio de Educación, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE).

El acuerdo establecería que en una primera fase se reducirán 10.000 cupos y, a partir de 2026, dos instituciones educativas —Nelson Garcés Vernaza y Llano Verde— volverán a la planta oficial, con lo que se incorporarían cerca de 15.000 estudiantes al sistema público.

Contexto: Más de 1.000 estudiantes no pudieron presentar el Icfes por protestas en Cali

De acuerdo con un comunicado intersindical del 28 de agosto, la decisión es resultado de varias reuniones que se adelantaron en Bogotá y Cali. En ellas, los sindicatos reclamaron la ausencia de estudios técnicos de insuficiencia que justificaran la cobertura y denunciaron que varios colegios contratados operan en instalaciones estatales sin contar con docentes oficiales, como lo estipulaban acuerdos iniciales.

Remodelación de la sede Fernando de Aragón de la institución Educativa Evaristo García. Varios colegios públicos de Cali están en procesos de remodelación.
Remodelación de la sede Fernando de Aragón de la institución Educativa Evaristo García. Varios colegios públicos de Cali están en procesos de remodelación. | Foto: Bernardo Peña/El País

El documento también reveló que entre 2019 y 2024 la matrícula contratada en Cali cayó un 10 %, mientras que la oficial se redujo en un 11 %. Hoy, la ciudad cuenta con 152.000 estudiantes matriculados en instituciones oficiales. El grupo intersindical insistió en que el desmonte debe ser concertado y paulatino, acompañado de inversión estatal en infraestructura y planta docente.

Las organizaciones sindicales celebraron el compromiso como una “victoria en defensa de la educación pública estatal”. Sin embargo, expertos en educación advierten que desmontar la cobertura implica riesgos: al menos 35.000 estudiantes podrían quedar sin cupo inmediato, los colegios oficiales sufrirían congestión y aumentaría la deserción escolar si no se garantiza la ampliación de la infraestructura.

Entre los posibles riesgos están la pérdida de calidad educativa, ya que muchas de las instituciones contratadas ofrecen mejores estándares de bilingüismo, formación tecnológica y disciplina académica frente a la saturación de colegios oficiales.

Asimismo, se podría presentar una congestión en colegios oficiales con aulas en sobrecupo, menos acompañamiento individual y deterioro en los procesos pedagógicos.

La secretaria de Educación, Sara Rodas, en entrevista con un medio local, reconoció los retos del proceso: “Tenemos una meta del plan de desarrollo asociada al plan de cobertura contratada. Ese no es un asunto que se pueda cortar de tajo, es importante dar garantías a las familias que tienen a sus hijos en diferentes instituciones educativas”.

La agenda de seguimiento continuará en septiembre con una reunión en Cali sobre la Institución Educativa Eustaquio Palacios, y este lunes con una nueva mesa de trabajo para revisar avances en la transición.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Fernanda Cabal sorprende con sus mensajes, tras arremetida de María Claudia Tarazona “La oscuridad es el anticipo de la luz”

2. Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia cuando Colombia fue descertificada: “Samper no desafió a Estados Unidos, Petro sí”

3. Petro habló de pasar una importante infraestructura del país a la nación y desató una ola de comentarios

4. Citando la biblia, José Félix Lafaurie defendió a su esposa María Fernanda Cabal por declaraciones de María Claudia Tarazona

5. No olvidan a Luis Díaz: figura de Liverpool se desahogó y admitió que extrañan al guajiro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del CaucaEducación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.