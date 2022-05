Capturan a sicario implicado en asesinato de un hombre dentro de farmacia en Cali

Fue capturado en las últimas horas en Cali un sicario implicado en el asesinato de un hombre en una farmacia del barrio Ciudad Meléndez, el pasado 22 de marzo. De acuerdo con la investigación de las autoridades, este sujeto manejó el vehículo en el que llegó hasta la escena del crimen la persona que asesinó a la víctima.

El implicado fue detenido por agentes de la Sijín de la Policía por el homicidio Edward Pedrosa, asesinado en medio de un intento de hurto. La víctima opuso resistencia en el atraco y, en el forcejeo con el ladrón, recibió un disparo que posteriormente le causó la muerte.

Las autoridades confirmaron que el capturado se llama Brandon Tafur Montaño y que tiene 26 años de edad. También detallaron que, tras cometer el crimen, el autor material no huyó en el mismo vehículo conducido por Tafur, quien de hecho ya se había ido del lugar para no levantar sospechas, sino que escapa del sitio a bordo de una moto que lo estaba esperando.

“El sujeto sale huyendo, de acuerdo con las cámaras que hay en el sector, y aborda una moto para huir, pero antes de llegar a cometer el crimen se había transportado en un automóvil que era manejado por el capturado”, dijo el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana.

Luego de su captura deberá responder por el delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, así como porte ilegal de armas de fuego. Por su presunta responsabilidad en el crimen de Edward Pedrosa, un juez le dictó medida de aseguramiento intramural.

Es de destacar que los otros dos implicados, es decir, el hombre que disparó el arma de fuego contra la víctima y el conductor de la moto en la que finalmente huyó, siguen prófugos de la justicia. “Continuamos con la investigación para dar con sus capturas”, añadió el uniformado.

En lo corrido de este año, según el Observatorio de Seguridad de Cali, en la ciudad se han registrado 341 homicidios, diez más que en el año inmediatamente anterior. Incluso, en los cuatro primeros meses de este año ocurrieron más muertes violentas (17) que en el mismo periodo de tiempo de 2021.

Este aumento en las cifras de asesinatos, que algunas personas como el concejal Juan Martín Bravo han calificado como una oleada de violencia, ha sido atribuido, principalmente, a “ajustes de cuentas del narcotráfico, manejos de zona y venta de sustancias psicoactivas. Por acá entra toda la droga que se produce en la región. Esta ciudad no ha borrado las huellas del narcotráfico, seguimos estando en esa línea. Mientras haya abundancia de sustancias psicoactivas, habrá violencia”.

Por el momento, el preocupante incremento en la cifra de homicidios en Cali no será un tema a debatir en el Concejo de la ciudad, debido a que las sesiones ordinarias concluyeron hace unos días, y aunque se convocaron sesiones extraordinarias, en este espacio no se pueden cuestionar problemáticas para las que no fueron citadas, quedando la inseguridad y los asesinatos por fuera.