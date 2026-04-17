Clima en Cali: esto dice el Ideam de las lluvias para este viernes, 17 de abril

El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo será el clima para la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, este viernes, 17 de abril. Habrá condiciones climáticas inestables y lluvias de variada intensidad y presencia de tormentas eléctricas en diferentes sectores de la ciudad.

Hay abundante nubosidad durante este viernes, durante las primeras horas de esta jornada. “Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes y probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C)”, dijo la entidad.

Pronóstico del clima para el viernes 17 de abril en Colombia: Ideam alerta posibles tormentas eléctricas

Panorámica de la ciudad de Cali. Foto: WIRMAN RÍOS

Y es que durante las últimas horas se han registrado lluvias intensas en diferentes zonas del suroccidente de Colombia, incluyendo el Valle del Cauca.

“Durante las últimas horas sobre el territorio nacional se ha presentado abundante nubosidad con lluvias intensas en sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonia”, explicó.

Asimismo, indicaron que “durante las próximas horas se estima abundante nubosidad con persistencia de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional”.

Las autoridades monitorean el clima con el fin de poder anticiparse a cualquier evento climático que se pueda presentar.