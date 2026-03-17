Clima en Cali para este martes, 17 de marzo: el Ideam lanza alertas

Este martes, 17 de marzo, la ciudad de Cali, Valle del Cauca, tendrá cielos parcialmente nublados durante el día; así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales (Ideam). Habrá lluvias hacia las horas de la tarde y la noche.

Lluvias regresan con fuerza a Colombia: alerta por tormentas y monitoreo de frente frío en el Caribe

“Se prevé cielo parcialmente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante la tarde y la noche (T. máx.: 32 °C)”, dijo la entidad. En varias regiones de Colombia habrá lluvias, lo que incluye el departamento de Valle del Cauca.

“Los acumulados de lluvias más importantes, de moderadas a localmente fuertes y con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas, se esperan en zonas de (…) Valle del Cauca”, precisó el Ideam.

Según el informe, “precipitaciones de ligeras a localmente fuertes han tenido lugar sobre áreas dispersas (…) de la región andina”. Asimismo, mantienen el monitoreo con el fin de poder anticiparse a cualquier situación que pueda llegar a registrarse.

Asimismo, advierten que “se estima que este sistema frontal (…) podría favorecer la ocurrencia de lluvias fuertes en la región Caribe, así como en el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica durante los próximos días”.