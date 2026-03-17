Valle del Cauca

Clima en Cali para este martes, 17 de marzo: el Ideam lanza alertas

Habrá calor durante la mañana y puede haber lluvias en horas de la tarde y la noche.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 6:39 a. m.
Cali, Valle del Cauca.
Cali, Valle del Cauca. Foto: WIRMAN RÍOS

Este martes, 17 de marzo, la ciudad de Cali, Valle del Cauca, tendrá cielos parcialmente nublados durante el día; así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales (Ideam). Habrá lluvias hacia las horas de la tarde y la noche.

Lluvias regresan con fuerza a Colombia: alerta por tormentas y monitoreo de frente frío en el Caribe

“Se prevé cielo parcialmente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante la tarde y la noche (T. máx.: 32 °C)”, dijo la entidad. En varias regiones de Colombia habrá lluvias, lo que incluye el departamento de Valle del Cauca.

“Los acumulados de lluvias más importantes, de moderadas a localmente fuertes y con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas, se esperan en zonas de (…) Valle del Cauca”, precisó el Ideam.

Según el informe, “precipitaciones de ligeras a localmente fuertes han tenido lugar sobre áreas dispersas (…) de la región andina”. Asimismo, mantienen el monitoreo con el fin de poder anticiparse a cualquier situación que pueda llegar a registrarse.

Cali

Desesperada carta de familiares de herido por las disidencias en Jamundí: piden que no lo trasladen de clínica en Cali

Cali

Puños, patadas y agarrones de pelo: así fue la intensa pelea por una silla del MIO en Cali

Cali

Preocupante cifra en Cali: el 50 % del agua potable se pierde en el sistema de acueducto, según Emcali

Cali

La JEP acusa a ocho militares por crímenes contra pueblos étnicos y campesinos en Nariño

Cali

La ‘Ola Verde’ que se tomó la movilidad en Cali: fluidez vehicular y seguridad peatonal

Cali

Sangriento fin de semana en Cali con diez asesinatos entre viernes y domingo: estos son los casos

Cali

Así estará el clima en Cali para este lunes, 16 de marzo, según el Ideam

Medellín

Así estará el clima en Medellín hoy lunes, 16 de marzo de 2026

Nación

Max Henríquez realizó advertencia sobre clima del Caribe colombiano: “Hay que estar alerta ante posibles mares de leva y lluvias”

Nación

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: lluvias entre moderadas y fuertes

Asimismo, advierten que “se estima que este sistema frontal (…) podría favorecer la ocurrencia de lluvias fuertes en la región Caribe, así como en el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica durante los próximos días”.