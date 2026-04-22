Bogotá enfrentará este día condiciones variables, con predominio de nubosidad y probabilidad de lluvias en la tarde, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Pronóstico del clima para la semana del 20 al 24 de abril de 2026: aliste el paraguas

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias y chubascos este miércoles

La capital del país tendrá una jornada con variaciones importantes en el cielo y probabilidad de lluvias durante la tarde.

Lo anterior va de acuerdo con el pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con información entregada por la meteoróloga Zaida Peña.

Durante la madrugada, Bogotá registró cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, una condición que se mantuvo estable en las primeras horas del día.

Para la mañana, el panorama cambia hacia un cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias generalizadas.

Sin embargo, las autoridades no descartan precipitaciones ligeras y dispersas, especialmente hacia el sur de la ciudad.

El momento de mayor inestabilidad llegará en la tarde, cuando se prevé nubosidad variable acompañada de lluvias entre ligeras y moderadas.

Incluso, podrían presentarse chubascos puntuales en zonas del norte y centro de la capital, con mayor probabilidad en localidades como Suba, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Santa Fe.

La temperatura máxima estimada será de 20 grados Celsius, lo que mantendrá un ambiente fresco durante toda la jornada.

En la noche, el pronóstico indica una disminución de las lluvias, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Aun así, no se descartan lloviznas esporádicas en las primeras horas nocturnas.

Jornada con cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes en la tarde en Bogotá, con posibles lloviznas en la noche Foto: Getty Images

Recomendaciones clave ante el pronóstico de lluvias en Bogotá

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, especialmente en horas de la tarde cuando se espera mayor intensidad de lluvias.

Ojo al clima: tormentas y lluvias intensas se tomarán varias regiones de Colombia

También se aconseja portar elementos de protección como paraguas o impermeables, conducir con precaución debido a posibles vías resbaladizas y evitar transitar por zonas propensas a encharcamientos.

Asimismo, se hace un llamado a estar atentos a los canales oficiales de información ante cualquier cambio en las condiciones del clima.