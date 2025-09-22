Suscribirse

Conductor de ambulancia sorprendido en pleno día sin carro en Cali para transportar pasajeros fue pillado, pero por otra infracción

El vehículo fue inmovilizado.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 3:25 a. m.
Inmovilizan ambulancia por estar realizando transporte de pasajeros en el día sin carro. | Foto: Secretaría de Movilidad Cali

Este lunes, 22 de septiembre, fue la fecha elegida por las autoridades de Cali para decretar el día sin carro y sin moto.

Lo denominaron Día de la Movilidad Activa y para evitar que los caleños sacaran sus carros, para proteger el medio ambiente, desplegaron más de 100 agentes de tránsito en los puntos más estratégicos de Cali.

Gustavo Orozco
Gustavo Orozco, secretario de movilidad. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Sin embargo, un hecho particular sucedió en la carrera primera con calle 62, cerca del barrio Chiminangos, en el nororiente de la ciudad.

En plena troncal exclusiva para el tránsito de articulados del sistema de transporte Mío, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad sorprendieron al conductor de una ambulancia invadiendo el carril.

Ante la infracción, se acercaron al vehículo y se llevaron tremenda sorpresa: su conductor había aprovechado para hacerse unos pesos y estaba transportando pasajeros, algo que va en contravía de la normatividad vigente para estos vehículos de emergencias.

Informamos que el día sin carro, se presentó una novedad en horas de la mañana donde una ambulancia se encontraba invadiendo el carril exclusivo del Mío, nuestros agentes verifican la situación de esta ambulancia y se pueden dar cuenta que transportaba unos pasajeros”, dijo el coronel Sergio Moncayo, subsecretario de Movilidad de Cali.

Al percatarse de la doble infracción, los agentes informaron para que les enviaran una grúa.

“Inmediatamente nuestros agentes de tránsito actúan con las medidas que ellos tienen y ejercen el control sobre este vehículo, el cual es detenido y llevado en una grúa para los patios”, aseguró el funcionario.

Por su parte, Gustavo Orozco, el secretario de Movilidad, dijo que durante el día, para prevenir que los caleños sacaron el carro a las calles, que “las personas que insistan en romper las medidas se pueden exponer a sanciones que pueden alcanzar el medio salario mínimo”, señaló el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco.

La multa a imponer a este tipo de conductores que violaran la medida de día sin carro era de 600 mil pesos.

En Cali se vive una compleja situación de movilidad e incluso de respeto a la autoridad, pues en varias ocasiones sus agentes de tránsito han sufrido ataques violentos, incluso asesinatos.

Contexto: Otro agente de tránsito en Cali agredido: hombres en moto le dispararon en pleno centro de la ciudad

Entre los agredidos ha estado el mismo secretario Orozco.

Aún no se conoce un balance de parte de las autoridades sobre la medida del día sin carro y su impacto en el medio ambiente de la capital del Valle.

Este tipo de medidas también se aplican, en otras fechas, en ciudades como Bogotá y Medellín.

Contexto: Así fue la violenta embestida de una moto al secretario de Movilidad de Cali en un puesto de control

