Diana Rojas inscribió su candidatura a la Alcaldía de Cali con fuerte mensaje: “esta ciudad no puede seguir gobernada por la corrupción”

Jaime Arizabaleta, el Bukele caleño y el más crítico de “la izquierda radical y de quienes han destruido Cali”, ya no será candidato a la Alcaldía de esa ciudad. ¿Qué pasó?

Contexto: Jaime Arizabaleta, el Bukele caleño y el más crítico de “la izquierda radical y de quienes han destruido Cali”, ya no será candidato a la Alcaldía de esa ciudad. ¿Qué pasó?

Diana Rojas (D.R): Ese ha sido un proceso que arrancamos hace varios meses, en el que le estamos contando a las personas que con las firmas le decimos a los corruptos que no más, que se salgan de Cali y que no vuelvan nunca. Así que aquí vamos a corresponder con esta campaña, con la que muchos caleños se conectaron y tienen la ilusión de que juntos vamos a poder empujar esta ciudad.

Esta mañana la Registraduría estaba llena, y de verdad gracias a cada una de las personas que llegaron porque fue de corazón, es una campaña ciudadana, que no paga buses, que no está trayendo personas únicamente de relleno y yo creo que eso es lo que entendido hoy la ciudadanía.

SEMANA: Una de sus banderas es no más corrupción en Cali ¿cómo ve ese panorama para asumir el cargo de alcaldesa de llegar a ser elegida?

D. R.: Cali no puede seguir gobernada por la corrupción y la politiquería, y ese es un llamado que le hago a los caleños y a las caleñas, que los necesito para poder cambiar nuestra ciudad. Cali tiene muchos problemas, pero lo fundamental en este momento es que tenemos que sacar a todos estos corruptos que nos han robado la esperanza, las ilusiones y las ganas de poder creer que esta ciudad la podemos recuperar.

D. R.: Por varias razones; es la primera vez en la ciudad que una mujer tiene la posibilidad real de ser alcaldesa y eso es gracias a todo el trabajo que llevo haciendo desde hace 17 años. Soy una candidata coherente con mi forma de hacer política, me he preparado, tengo la experiencia y el conocimiento.

D. R.: En esta campaña hoy siento que nos estamos enfrentando a dos de los hombres más ricos y poderosos de esta ciudad que además repiten campaña de hace cuatro y repiten campaña de hace ocho años, y la forma en la que hoy me veo con los otros candidatos es que esta es la campaña de la esperanza, una campaña donde vamos a recuperar, vamos a cambiar a Cali, pero sobre todo vamos a demostrar que se puede llegar sin politiquería, esa es nuestra gran fortaleza frente a las otras campañas.

D. R.: Cali no puede perder más tiempo ni más dinero con Ospina, ni quienes pretenden seguir gobernando en cuerpo ajeno y que con la politiquería y la corrupción no podemos ser selectivos, así que aquí es claro, quienes se llegaron a repartir esta ciudad hoy quieren seguir gobernando.

A mí no me tembló la voz para denunciar a los bandidos y corruptos en el Concejo de Cali y tampoco me va a temblar la voz para poder acabar la pobreza y que tengamos una ciudad con más oportunidades.