Doloroso video: sujetos amarraron a dos perritas a una reja y las abandonaron en Cali

Maltrato animal: fundación que salva perritos en Sincelejo denuncia envenenamiento por parte de un vecino

“Estoy harta. Más de una vez en diferentes reuniones, lo dije. Aquí he tenido personas que me han amenazado a todos los perros, entonces tengo que esperar que me maten todos los perros, perros que con tantos sacrificio he sacado adelante. ¿Quién vela por los animales realmente? ¿A dónde acude uno? Porque es que nadie nos escucha, a nadie le importa el tema de los animales hasta que pasa esto”, así lo manifestó la activista por medio de un vídeo.