Dónde está el exgerente de Empresas Municipales de Cali ¿salió de Colombia?

El escándalo en el país continúa por cuenta de Empresas Municipales de Cali (Emcali); luego de conocerse la denuncia realizada por el dirigente sindical de Sintraemcali, Jhoni Trejos, quien señaló que un televisor de 55 pulgadas Smart LED fue cobrado por $ 42.897.987, mientras que en el mercado se encuentra en al menos 6 millones de pesos.

Asimismo, una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 aparece en $ 17.968.474 millones; estación de trabajo tipo administrador $ 49.327.594 ; teléfono IP para estaciones de trabajo en $ 1.368.519.

Lo anterior ha provocado varias reacciones, entre ellas, la del senador Alexander López, quien dijo que le informaron que Juan Diego Flórez, exgerente de Emcali, habría salido del país, después de su renuncia el pasado miércoles 21 de septiembre.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, el desistimiento del cargo. “El ingeniero Juan Diego Flórez batalló valientemente en entornos muy difíciles de pandemia y estallido social al frente de Emcali. Sus aciertos muchos y memorables, y hoy con dignidad y ante procesos a clarificar en personal bajo su mando, decide presentar renuncia que he aceptado”, escribió.

El mandatario de los caleños continuó su mensaje: “Ahora debemos revisar todo lo denunciado con relación a las adquisiciones, lo que significa una reingeniería total del personal a cargo Juan Diego. Gracias, sabes muy bien que conozco más tus aciertos que tropiezos. He decidido encargar al ingeniero Humberto Serna como gerente”.

Ospina hizo pública la carta que le entregó Flórez , en la cual indica lo siguiente: “Respetado señor alcalde: con la presente me permito presentar mi renuncia al cargo de gerente general de Emcali EICE ESP que vengo desempeñando desde el 19 de junio de 2020. Atentamente, Juan Diego Flórez González”.

De otro lado, el abogado Hernando Morales, apoderado de Flórez, desmintió en las últimas horas de este viernes a Alexander López; confirmó que el exdirigente no ha salido de Colombia. “El ingeniero Flórez no tiene por qué huir. Creo que es un tema más mediático que jurídico”, señaló Morales.

El jurista manifestó que Juan Diego no supo explicar ante un medio de comunicación los soportes, anexos técnicos y pliegos, “que no se estaba comprando un televisor sino la tecnología y eso fue lo que llevó a todo el escándalo. La gente del común, ve que por un televisor de 3 o 4 millones de pesos se estén pagando 45 millones, pero eso no es cierto”, dijo.

SEMANA tuvo acceso al contrato y conoció que el compromiso fue firmado el 21 de julio de este año con total conocimiento del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, y del representante legal de la unión temporal AMI 2022, Juan Camilo Ossa Hoyos, por un valor total de 215.879.358.926 pesos.

El contrato empezó desde el momento en que las partes estamparon sus firmas y va hasta el 31 de diciembre de 2028. En el documento se establece que Emcali deberá desembolsar año a año unos montos fijos, hasta cancelar el valor total del contrato.

El primer pago quedó establecido para este año por un monto de 23.695.031.047 pesos, de los cuales 15.119.099.000 pesos se pagarían de manera anticipada y “reembolsable”, mientras que el resto (8.575.932.047 pesos) se cancelarían por concepto de “pago de vigencia”. “Los pagos se realizarán dentro de los veinte a treinta días calendario contados a partir de la aceptación de la factura”, asegura el contrato.

Tal parece que el jugoso adelanto que Emcali debe hacer a la unión temporal AMI 2022 todavía no se ha desembolsado, pese a que el contrato se firmó en julio y sigue vigente.

“Lo que tenemos entendido es que este anticipo de 15 mil millones de pesos todavía no se ha desembolsado, pero nos parece muy grave que sin haberse dado este anticipo ya se estén viendo, en el mismo contrato, sobrecostos en elementos muy sencillos como el material para organizar un puesto de control”, dijo a SEMANA Jhoni Trejos, dirigente Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali).